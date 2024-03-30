https://ria.ru/20240330/pvo-1936799288.html

В Токмаке сработали системы ПВО

В Токмаке сработали системы ПВО - РИА Новости, 30.03.2024

В Токмаке сработали системы ПВО

Российская система противовоздушной обороны отражает воздушную атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:04

2024-03-30T11:04

2024-03-30T11:04

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны отражает воздушную атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России", - написал он. По его словам, ВСУ обстреливают город из реактивных систем залпового огня. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240329/rossiya-1936530518.html

запорожская область

токмак

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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия