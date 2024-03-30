https://ria.ru/20240330/putin-1936797004.html

"Новый центр". В Турции восхитились ударом Путина по Западу

"Новый центр". В Турции восхитились ударом Путина по Западу - РИА Новости, 30.03.2024

"Новый центр". В Турции восхитились ударом Путина по Западу

Президент Владимир Путин переиграл противников, которые пытались задавить Россию, пишет Sabah. "Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта,... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T10:39

2024-03-30T10:39

2024-03-30T13:28

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин переиграл противников, которые пытались задавить Россию, пишет Sabah. "Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, "основанный на правилах" Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря", — говорится в публикации. В статье отмечается, что развернутая США и ЕС кампания не привела к международной изоляции Москвы, а, наоборот, ускорила геополитическую интеграцию незападного мира. По мнению автора материала, главный успех Путина заключается в том, что его страна смогла противостоять беспрецедентным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии. Что бы ни делал Запад, он не сможет остановить Путина, а растущее могущество российского лидера внутри страны и за рубежом меняет баланс сил во всем мире, а не только на Западе, продолжил автор. Главным доказательством необратимого изменения глобального статус-кво стало фиаско Запада на Украине, пишет издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936791404.html

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в мире, россия, владимир путин, евросоюз, сша