"Новый центр". В Турции восхитились ударом Путина по Западу
Sabah: Путин разрушил миропорядок Запада и превратил Россию в новый центр силы
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин переиграл противников, которые пытались задавить Россию, пишет Sabah.
"Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, "основанный на правилах" Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря", — говорится в публикации.
"Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, "основанный на правилах" Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что развернутая США и ЕС кампания не привела к международной изоляции Москвы, а, наоборот, ускорила геополитическую интеграцию незападного мира.
По мнению автора материала, главный успех Путина заключается в том, что его страна смогла противостоять беспрецедентным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии.
Что бы ни делал Запад, он не сможет остановить Путина, а растущее могущество российского лидера внутри страны и за рубежом меняет баланс сил во всем мире, а не только на Западе, продолжил автор.
Главным доказательством необратимого изменения глобального статус-кво стало фиаско Запада на Украине, пишет издание.
По мнению автора материала, главный успех Путина заключается в том, что его страна смогла противостоять беспрецедентным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии.
Что бы ни делал Запад, он не сможет остановить Путина, а растущее могущество российского лидера внутри страны и за рубежом меняет баланс сил во всем мире, а не только на Западе, продолжил автор.
Главным доказательством необратимого изменения глобального статус-кво стало фиаско Запада на Украине, пишет издание.
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