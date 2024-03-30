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"Новый центр". В Турции восхитились ударом Путина по Западу - РИА Новости, 30.03.2024
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10:39 30.03.2024 (обновлено: 13:28 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/putin-1936797004.html
"Новый центр". В Турции восхитились ударом Путина по Западу
"Новый центр". В Турции восхитились ударом Путина по Западу - РИА Новости, 30.03.2024
"Новый центр". В Турции восхитились ударом Путина по Западу
Президент Владимир Путин переиграл противников, которые пытались задавить Россию, пишет Sabah. "Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта,... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T10:39
2024-03-30T13:28
в мире
россия
владимир путин
евросоюз
сша
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин переиграл противников, которые пытались задавить Россию, пишет Sabah. "Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, "основанный на правилах" Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря", — говорится в публикации. В статье отмечается, что развернутая США и ЕС кампания не привела к международной изоляции Москвы, а, наоборот, ускорила геополитическую интеграцию незападного мира. По мнению автора материала, главный успех Путина заключается в том, что его страна смогла противостоять беспрецедентным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии. Что бы ни делал Запад, он не сможет остановить Путина, а растущее могущество российского лидера внутри страны и за рубежом меняет баланс сил во всем мире, а не только на Западе, продолжил автор. Главным доказательством необратимого изменения глобального статус-кво стало фиаско Запада на Украине, пишет издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936791404.html
https://ria.ru/20240330/berbok-1936782888.html
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в мире, россия, владимир путин, евросоюз, сша
В мире, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, США
"Новый центр". В Турции восхитились ударом Путина по Западу

Sabah: Путин разрушил миропорядок Запада и превратил Россию в новый центр силы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин переиграл противников, которые пытались задавить Россию, пишет Sabah.

"Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, "основанный на правилах" Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что развернутая США и ЕС кампания не привела к международной изоляции Москвы, а, наоборот, ускорила геополитическую интеграцию незападного мира.

По мнению автора материала, главный успех Путина заключается в том, что его страна смогла противостоять беспрецедентным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии.

Что бы ни делал Запад, он не сможет остановить Путина, а растущее могущество российского лидера внутри страны и за рубежом меняет баланс сил во всем мире, а не только на Западе, продолжил автор.

Главным доказательством необратимого изменения глобального статус-кво стало фиаско Запада на Украине, пишет издание.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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