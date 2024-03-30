https://ria.ru/20240330/pushkov-1936850196.html

"Только ради Харькова": Пушков сделал предупреждение премьеру Польши

"Только ради Харькова": Пушков сделал предупреждение премьеру Польши - РИА Новости, 30.03.2024

"Только ради Харькова": Пушков сделал предупреждение премьеру Польши

Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Европы в "предвоенную эпоху" должны заставить его задуматься об опасности для его страны, с таким... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:38

2024-03-30T17:38

2024-03-30T20:44

в мире

польша

россия

дональд туск

алексей пушков

европа

донбасс

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Европы в "предвоенную эпоху" должны заставить его задуматься об опасности для его страны, с таким предупреждением выступил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Накануне Туск заявил, что людям нужно морально привыкнуть к наступлению в Европе "предвоенной эпохи", как бы удручающе это ни звучало."Дальше его мысль не идет, а напрасно. Потому что предвоенные эпохи ничего хорошего не предвещают именно "пограничным" странам, находящимся на стыке противоборствующих сторон. Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши", — отметил Пушков.По словам сенатора, Туск олицетворяет пример деградации политического лидерства в Европе, так как вместо предотвращения негативных последствий для Польши от обострения международной напряженности он со "сладким ужасом" предвещает такое развитие событий."И ради чего Польша с такой готовностью влетает в предвоенную эпоху? Ради какой возвышенной цели? Не из-за судьбы же Донбасса или Харькова", — иронично отметил Пушков.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240330/general-1936841440.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936832949.html

польша

россия

европа

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в мире, польша, россия, дональд туск, алексей пушков, европа, донбасс