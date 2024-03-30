https://ria.ru/20240330/povrezhdenie-1936782184.html
В Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения
В Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения - РИА Новости, 30.03.2024
В Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры в городе... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:04
2024-03-30T09:04
2024-03-30T09:04
специальная военная операция на украине
в мире
николай лукашук
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры в городе Никополе. Как написал Лукашук в Telegram-канале, ночью южный район области подвергся ударам, в результате чего "в Никополе поврежден инфраструктурный объект". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, николай лукашук, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николай Лукашук, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения
Глава Днепропетровского облсовета заявил о повреждении инфраструктуры в Никополе