https://ria.ru/20240330/povrezhdenie-1936782184.html

В Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения

В Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения - РИА Новости, 30.03.2024

В Днепропетровской области объект инфраструктуры получил повреждения

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры в городе... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:04

2024-03-30T09:04

2024-03-30T09:04

специальная военная операция на украине

в мире

николай лукашук

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры в городе Никополе. Как написал Лукашук в Telegram-канале, ночью южный район области подвергся ударам, в результате чего "в Никополе поврежден инфраструктурный объект". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

днепропетровская область

украина

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в мире, николай лукашук, днепропетровская область, украина