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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 30.03.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Российские войска на херсонском направлении за неделю уничтожили более 370 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:18
2024-03-30T15:18
2024-03-30T16:07
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вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за неделю уничтожили более 370 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка Херсонской области."Противник потерял более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777 производства США", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли более 370 военных на Херсонском направлении за неделю
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за неделю уничтожили более 370 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка Херсонской области.
"Противник потерял более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777 производства США", - говорится в сводке министерства за неделю.