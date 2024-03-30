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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 30.03.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Российские войска на херсонском направлении за неделю уничтожили более 370 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:18

2024-03-30T15:18

2024-03-30T16:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за неделю уничтожили более 370 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новоселовка, Нестерянка, Пятихатки Запорожской области, Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка Херсонской области."Противник потерял более 370 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии, из которых пять гаубиц М777 производства США", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)