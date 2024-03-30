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Реабилитационный центр в Сочи примет группу семей из Белгородской области - РИА Новости, 30.03.2024
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07:36 30.03.2024 (обновлено: 07:41 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/pomosch-1936776830.html
Реабилитационный центр в Сочи примет группу семей из Белгородской области
Реабилитационный центр в Сочи примет группу семей из Белгородской области - РИА Новости, 30.03.2024
Реабилитационный центр в Сочи примет группу семей из Белгородской области
Семь семей, включая двух пострадавших при обстрелах в Белгороде детей, примет в апреле реабилитационный центр "Ирис" в Сочи, им окажут медицинскую и... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T07:36
2024-03-30T07:41
общество
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СОЧИ, 30 мар - РИА Новости. Семь семей, включая двух пострадавших при обстрелах в Белгороде детей, примет в апреле реабилитационный центр "Ирис" в Сочи, им окажут медицинскую и психологическую помощь, рассказала РИА Новости генеральный директор нейрореабилитационного центра "Ирис", глава реабилитационного направления фонда "Своих не бросаем" Маргарита Волянская. По ее словам, это не первая группа семей из Белгородской области, которую принимают в центре. С 8 января текущего года здесь оказали помощь 65 семьям, это более 127 человек. Все семьи - с детьми с инвалидностью, либо пострадавшие в результате обстрелов. "С 28 апреля по 11 мая приедет группа из семи семей, из этой группы будет два раненых ребенка при обстрелах в Белгороде", - сказала Волянская. Она пояснила, что белгородским семьям оказывается комплексная психологическая и медицинская помощь, проводятся осмотры неврологами, педиатрами, психиатрами. "Занятия АФК (адаптивная физическая культура), ЛФК (лечебная физическая культура), , логопедические занятия, диагностика, массажи, арт-терапия, гончарная мастерская и другие виды реабилитационных занятий по индивидуальному назначению", - заключила Волянская. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. Нейроцентр "Ирис" участвует в благотворительных акциях курорта, второй год подряд там реализуется проект по комплексной реабилитации пострадавших мирных жителей и семей военных из Луганской и Донецкой народных республик "Дети Донбасса".
https://ria.ru/20240215/obstrel-1927632398.html
https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html
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общество, белгородская область, белгород, сочи, вячеслав гладков, россия
Общество, Белгородская область, Белгород, Сочи, Вячеслав Гладков, Россия
Реабилитационный центр в Сочи примет группу семей из Белгородской области

Реабилитационный центр в Сочи примет новую группу семей из Белгородской области

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 30 мар - РИА Новости. Семь семей, включая двух пострадавших при обстрелах в Белгороде детей, примет в апреле реабилитационный центр "Ирис" в Сочи, им окажут медицинскую и психологическую помощь, рассказала РИА Новости генеральный директор нейрореабилитационного центра "Ирис", глава реабилитационного направления фонда "Своих не бросаем" Маргарита Волянская.
По ее словам, это не первая группа семей из Белгородской области, которую принимают в центре. С 8 января текущего года здесь оказали помощь 65 семьям, это более 127 человек. Все семьи - с детьми с инвалидностью, либо пострадавшие в результате обстрелов.
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"С 28 апреля по 11 мая приедет группа из семи семей, из этой группы будет два раненых ребенка при обстрелах в Белгороде", - сказала Волянская.
Она пояснила, что белгородским семьям оказывается комплексная психологическая и медицинская помощь, проводятся осмотры неврологами, педиатрами, психиатрами. "Занятия АФК (адаптивная физическая культура), ЛФК (лечебная физическая культура), , логопедические занятия, диагностика, массажи, арт-терапия, гончарная мастерская и другие виды реабилитационных занятий по индивидуальному назначению", - заключила Волянская.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
Нейроцентр "Ирис" участвует в благотворительных акциях курорта, второй год подряд там реализуется проект по комплексной реабилитации пострадавших мирных жителей и семей военных из Луганской и Донецкой народных республик "Дети Донбасса".
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