https://ria.ru/20240330/politsiya-1936884479.html

Полиция проверит сообщения о стрельбе в Сочи

Полиция проверит сообщения о стрельбе в Сочи - РИА Новости, 30.03.2024

Полиция проверит сообщения о стрельбе в Сочи

Сочинская полиция проверяет информацию из интернета о стрельбе, которая якобы произошла на проезжей части в микрорайоне Макаренко в Центральном районе города,... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T22:55

2024-03-30T22:55

2024-03-30T23:06

происшествия

россия

краснодарский край

сочи

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СОЧИ, 30 мар – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет информацию из интернета о стрельбе, которая якобы произошла на проезжей части в микрорайоне Макаренко в Центральном районе города, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. "По факту выявленной в ходе мониторинга сети интернет информации о конфликте со стрельбой на проезжей части в микрорайоне Макаренко материал зарегистрирован, назначено проведение проверки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в Telegram-канале краевого ГУМВД. Отмечается, что сообщений по данному факту в полицию пока не поступало, однако "по результатам проверки будет дана процессуальная оценка действиям участников инцидента". Видео с предполагаемой стрельбой было опубликовано в Telegram-канале "ЧП Сочи". На кадрах видно, как посреди автодороги двое мужчин конфликтуют, один из них бьёт по машине большим предметом, похожим на палку, после чего второй стреляет из предмета, напоминающего пистолет, в оппонента.

https://ria.ru/20240328/peterburg-1936356449.html

https://ria.ru/20240326/konflikt-1935804745.html

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происшествия, россия, краснодарский край, сочи