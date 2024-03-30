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За неделю в плен сдались 18 украинских военных - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/plen-1936831619.html
За неделю в плен сдались 18 украинских военных
За неделю в плен сдались 18 украинских военных - РИА Новости, 30.03.2024
За неделю в плен сдались 18 украинских военных
Восемнадцать украинских военных сдались в плен за неделю, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:21
2024-03-30T15:21
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Восемнадцать украинских военных сдались в плен за неделю, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
За неделю в плен сдались 18 украинских военных

Минобороны РФ: 18 украинских военных сдались в российский плен за неделю

© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военнопленный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Восемнадцать украинских военных сдались в плен за неделю, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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