https://ria.ru/20240330/plen-1936831619.html

За неделю в плен сдались 18 украинских военных

За неделю в плен сдались 18 украинских военных - РИА Новости, 30.03.2024

За неделю в плен сдались 18 украинских военных

Восемнадцать украинских военных сдались в плен за неделю, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:21

2024-03-30T15:21

2024-03-30T15:21

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Восемнадцать украинских военных сдались в плен за неделю, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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