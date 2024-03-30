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Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве - РИА Новости, 30.03.2024
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06:23 30.03.2024 (обновлено: 11:38 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/peru-1936774600.html
Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве
Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве - РИА Новости, 30.03.2024
Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве
Перу хотела бы сделать российский рынок одним из главных импортеров своего кофе, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T06:23
2024-03-30T11:38
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Перу хотела бы сделать российский рынок одним из главных импортеров своего кофе, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. "Перу уже давно поставляет кофе в Россию, но мы бы хотели превратить российский рынок в один из главных импортеров нашего кофе. Для этого посольство Перу планирует организовать в мае мероприятие по продвижении перуанского кофе в Москве, чтобы привлечь новых российских предпринимателей, заинтересованных в приобретении нашего кофе. Мы считаем, что у кофе из Перу есть большой потенциал в России", - сказал он. Как подчеркнул дипломат, Перу находится в числе главных десяти экспортеров кофе в мире, и страна является первым экспортером органического кофе. Этот кофе уже не раз получал премии на различных международных выставках и конкурсах, добавил он.
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перу, москва, россия, в мире
Перу, Москва, Россия, В мире
Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве

Посол: Перу хотела бы сделать Россию одним из главных импортеров своего кофе

© РИА Новости / Алексей МайшевПосол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес
Посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Перу хотела бы сделать российский рынок одним из главных импортеров своего кофе, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.
"Перу уже давно поставляет кофе в Россию, но мы бы хотели превратить российский рынок в один из главных импортеров нашего кофе. Для этого посольство Перу планирует организовать в мае мероприятие по продвижении перуанского кофе в Москве, чтобы привлечь новых российских предпринимателей, заинтересованных в приобретении нашего кофе. Мы считаем, что у кофе из Перу есть большой потенциал в России", - сказал он.
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