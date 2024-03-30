https://ria.ru/20240330/peru-1936774600.html

Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве

Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве - РИА Новости, 30.03.2024

Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве

Перу хотела бы сделать российский рынок одним из главных импортеров своего кофе, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T06:23

2024-03-30T06:23

2024-03-30T11:38

перу

москва

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934923168_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_729452b1070c646dd8de88e47e4b7a71.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Перу хотела бы сделать российский рынок одним из главных импортеров своего кофе, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. "Перу уже давно поставляет кофе в Россию, но мы бы хотели превратить российский рынок в один из главных импортеров нашего кофе. Для этого посольство Перу планирует организовать в мае мероприятие по продвижении перуанского кофе в Москве, чтобы привлечь новых российских предпринимателей, заинтересованных в приобретении нашего кофе. Мы считаем, что у кофе из Перу есть большой потенциал в России", - сказал он. Как подчеркнул дипломат, Перу находится в числе главных десяти экспортеров кофе в мире, и страна является первым экспортером органического кофе. Этот кофе уже не раз получал премии на различных международных выставках и конкурсах, добавил он.

https://ria.ru/20230922/eksport-1898063096.html

перу

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

перу, москва, россия, в мире