https://ria.ru/20240330/peregovory-1936860042.html

Рогов прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Россией

Рогов прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости, 30.03.2024

Рогов прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Россией

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал клоунадой заявление Владимира... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T18:52

2024-03-30T18:52

2024-03-30T18:52

специальная военная операция на украине

россия

москва

киев

владимир зеленский

владимир рогов

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал клоунадой заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией. Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь же в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского, указала, что тот нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы". В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Зеленскому следует учитывать новую геополитическую реальность, говоря о переговорах с Россией. "То, что Зеленский начал допускать варианты переговоров с Россией, то это хорошая мина при плохой игре. Это своего рода клоунада", - считает Рогов РИА Новости. По его мнению, Зеленский прекрасно понимает, что "запахло жаренным" и поэтому пытается преподнести поиски собственного спасения, политического и физического, как некую уступку и способность к компромиссу. "Хотя этим здесь и не пахнет", - сказал Рогов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936839409.html

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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