https://ria.ru/20240330/peregovory-1936825573.html

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах - РИА Новости, 30.03.2024

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T14:36

2024-03-30T14:36

2024-03-30T14:36

специальная военная операция на украине

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россия

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дмитрий белик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров. Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь же в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского, указала, что тот нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы". В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Зеленскому следует учитывать новую геополитическую реальность, говоря о переговорах с Россией. "Мы сегодня не нуждаемся в таком переговорщике как Зеленский и не ему диктовать условия переговоров. Для того, чтобы у России что-то отобрать, это нужно сначала захватить. А пока что мы видим успехи украинской армии с размером в воробьиный клюв", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня каждый украинский солдат понимает, что столкнулся с противником, который ему не по зубам. "Победные фанфары трубит только Зеленский, а его окружение и войска стараются отмалчиваться на эту тему. Не вижу, чтобы массово поддакивали Зеленскому, в основном все молчат, потому что не Зеленский находится под обстрелами русской артиллерии и атаками российской авиации, не Зеленский знает, как прорываются в тыл наши штурмовые группы и не Зеленский понимает, что такое огневое превосходство на поле боя", - сказал депутат. По его словам, Зеленскому, сидя в теплом офисе, позволено заявлять о каких-то достижениях, после которых он соизволит пойти на переговоры, а вот те, кто должен обеспечить эти переговоры, сильно сомневаются в успехах данного мероприятия на поле боя. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936814207.html

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