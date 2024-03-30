https://ria.ru/20240330/perechen-1936821605.html

Руководство ночного клуба внесли в список экстремистов за пропаганду ЛГБТ*

Руководство ночного клуба внесли в список экстремистов за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 30.03.2024

Руководство ночного клуба внесли в список экстремистов за пропаганду ЛГБТ*

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов арт-директора и администратора ночного клуба, на который жаловались в полицию из-за пропаганды... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T13:56

2024-03-30T13:56

2024-03-30T13:58

происшествия

россия

оренбург

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов арт-директора и администратора ночного клуба, на который жаловались в полицию из-за пропаганды запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ*, следует из перечня, опубликованного на сайте ведомства. Ранее правоохранители Оренбурга сообщали о пресечении деятельности клуба Pose, где в ходе обыска нашли парики и женскую одежду. Сообщалось, что 15 посетителей пожаловались полиции о том, что в клубе пропагандируют запрещенное в России движение ЛГБТ*. Помимо этого, Центральный районный суд Оренбурга заключил под стражу до 18 мая 2024 года арт-директора и администратора, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). "Перечень террористов и экстремистов (включенные): <...> 18. Камильянова Диана Фаизовна, 04.11.1995 года рождения<...>; 19. Климов Александр Сергеевич, 27.03.2003 года рождения...", - говорится в сообщении.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240310/simvolika-1932150657.html

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происшествия, россия, оренбург, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)