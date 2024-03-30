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Руководство ночного клуба внесли в список экстремистов за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 30.03.2024
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13:56 30.03.2024 (обновлено: 13:58 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/perechen-1936821605.html
Руководство ночного клуба внесли в список экстремистов за пропаганду ЛГБТ*
Руководство ночного клуба внесли в список экстремистов за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 30.03.2024
Руководство ночного клуба внесли в список экстремистов за пропаганду ЛГБТ*
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов арт-директора и администратора ночного клуба, на который жаловались в полицию из-за пропаганды... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:56
2024-03-30T13:58
происшествия
россия
оренбург
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов арт-директора и администратора ночного клуба, на который жаловались в полицию из-за пропаганды запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ*, следует из перечня, опубликованного на сайте ведомства. Ранее правоохранители Оренбурга сообщали о пресечении деятельности клуба Pose, где в ходе обыска нашли парики и женскую одежду. Сообщалось, что 15 посетителей пожаловались полиции о том, что в клубе пропагандируют запрещенное в России движение ЛГБТ*. Помимо этого, Центральный районный суд Оренбурга заключил под стражу до 18 мая 2024 года арт-директора и администратора, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). "Перечень террористов и экстремистов (включенные): &lt;...&gt; 18. Камильянова Диана Фаизовна, 04.11.1995 года рождения&lt;...&gt;; 19. Климов Александр Сергеевич, 27.03.2003 года рождения...", - говорится в сообщении.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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происшествия, россия, оренбург, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Оренбург, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Руководство ночного клуба внесли в список экстремистов за пропаганду ЛГБТ*

Руководство оренбургского клуба внесли в перечень террористов за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов арт-директора и администратора ночного клуба, на который жаловались в полицию из-за пропаганды запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ*, следует из перечня, опубликованного на сайте ведомства.
Ранее правоохранители Оренбурга сообщали о пресечении деятельности клуба Pose, где в ходе обыска нашли парики и женскую одежду. Сообщалось, что 15 посетителей пожаловались полиции о том, что в клубе пропагандируют запрещенное в России движение ЛГБТ*. Помимо этого, Центральный районный суд Оренбурга заключил под стражу до 18 мая 2024 года арт-директора и администратора, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
"Перечень террористов и экстремистов (включенные): <...> 18. Камильянова Диана Фаизовна, 04.11.1995 года рождения<...>; 19. Климов Александр Сергеевич, 27.03.2003 года рождения...", - говорится в сообщении.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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10 марта, 15:23
 
ПроисшествияРоссияОренбургФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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