https://ria.ru/20240330/pavodok-1936788743.html

На Алтае талые воды подтопили более 250 участков и десять домов

На Алтае талые воды подтопили более 250 участков и десять домов - РИА Новости, 30.03.2024

На Алтае талые воды подтопили более 250 участков и десять домов

Талые воды в Алтайском крае подтопили 254 приусадебных участка и десять домов, перекрыты два участка автодорог в двух районах, сообщает в субботу ГУМЧС по... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:47

2024-03-30T09:47

2024-03-30T09:49

происшествия

алтайский край

михайловский район

камень-на-оби

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НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Талые воды в Алтайском крае подтопили 254 приусадебных участка и десять домов, перекрыты два участка автодорог в двух районах, сообщает в субботу ГУМЧС по региону. "На данный момент в Алтайском крае талыми водами подтоплено 254 приусадебных участка, десять домов, в результате переливов талых вод перекрыты два участка автодорог – в Родинском и Михайловском районах, подтоплен низководный мост через реку Алей в Алейском районе", - говорится в сообщении. Так, в селе Михайловское оказалось подтоплено десять жилых домов и 150 приусадебных участков. В населенном пункте развернуты водоналивные дамбы, подготовлено два пункта временного размещения, в одном из которых уже размещены 18 человек. Ведется постоянный мониторинг обстановки. Также в Алтайском крае талыми водами подтоплены приусадебные участки в городах Камень-на-Оби, Славгороде и в Благовещенском районе. В связи с резким повышением температуры воздуха и интенсивным таянием снега произошли переливы на дороге местного значения К-62 "Ключи - Петухи - Каип - Ащегуль - Назаровка - Михайловское" (от населенного пункта Каип Ключевского района до населенного пункта Ащегуль Михайловского района), ограничено движение транспорта. По той же причине введено ограничение на автодороге регионального значения К-50 (Родино-Камышенка-Завьялово) в Родинском районе, с 16 по 22 километр. Отрезанных населенных пунктов нет. В работах по минимизации последствий подтоплений в регионе задействовано 182 человека и 84 единицы техники. На базе ГУМЧС России по Алтайскому краю работает постоянно действующий оперативный штаб.

https://ria.ru/20240305/podtoplenie-1931123031.html

https://ria.ru/20240330/pavodki-1936768435.html

алтайский край

михайловский район

камень-на-оби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, михайловский район, камень-на-оби