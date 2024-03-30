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Первые масштабные дождевые паводки ожидаются на Кубани и в Крыму - РИА Новости, 30.03.2024
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02:33 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/pavodki-1936768435.html
Первые масштабные дождевые паводки ожидаются на Кубани и в Крыму
Первые масштабные дождевые паводки ожидаются на Кубани и в Крыму - РИА Новости, 30.03.2024
Первые масштабные дождевые паводки ожидаются на Кубани и в Крыму
Первые масштабные дождевые паводки прогнозируются уже в июне на территории Краснодарского края и Крыма, в августе они могут грозить Приморскому краю, рассказали РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T02:33
2024-03-30T02:33
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первые масштабные дождевые паводки прогнозируются уже в июне на территории Краснодарского края и Крыма, в августе они могут грозить Приморскому краю, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Первая фаза дождевых паводков прогнозируется в период июнь-сентябрь на территории Краснодарского края и Республики Крым, в период август-сентябрь – на территории Приморского края", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости. Ранее МЧС РФ сообщало, что подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, в том числе Московскую область. В зонах риска могут оказаться более 4,3 тысячи населенных пунктов. Для борьбы с половодьем подготовлена группировка численностью около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов. Уже определены 755 затороопасных мест на акваториях рек, на 419 участках спланированы мероприятия по ослаблению и подрыву льда.
https://ria.ru/20240328/polovode-1936343317.html
россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Первые масштабные дождевые паводки ожидаются на Кубани и в Крыму

МЧС: первые дождевые паводки ожидают Кубань и Крым в июне, Приморье - в августе

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первые масштабные дождевые паводки прогнозируются уже в июне на территории Краснодарского края и Крыма, в августе они могут грозить Приморскому краю, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Первая фаза дождевых паводков прогнозируется в период июнь-сентябрь на территории Краснодарского края и Республики Крым, в период август-сентябрь – на территории Приморского края", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
Подтопленная территории станицы Голубицкой в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
МЧС предупредило о возможных паводках в семи округах
28 марта, 11:53
Ранее МЧС РФ сообщало, что подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, в том числе Московскую область. В зонах риска могут оказаться более 4,3 тысячи населенных пунктов. Для борьбы с половодьем подготовлена группировка численностью около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов. Уже определены 755 затороопасных мест на акваториях рек, на 419 участках спланированы мероприятия по ослаблению и подрыву льда.
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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