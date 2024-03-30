https://ria.ru/20240330/pavodki-1936768435.html

Первые масштабные дождевые паводки ожидаются на Кубани и в Крыму

Первые масштабные дождевые паводки ожидаются на Кубани и в Крыму - РИА Новости, 30.03.2024

Первые масштабные дождевые паводки ожидаются на Кубани и в Крыму

Первые масштабные дождевые паводки прогнозируются уже в июне на территории Краснодарского края и Крыма, в августе они могут грозить Приморскому краю, рассказали РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T02:33

2024-03-30T02:33

2024-03-30T02:33

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936601707_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_76ea0eb0c2830e4602a40af9a9e6d0e7.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первые масштабные дождевые паводки прогнозируются уже в июне на территории Краснодарского края и Крыма, в августе они могут грозить Приморскому краю, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Первая фаза дождевых паводков прогнозируется в период июнь-сентябрь на территории Краснодарского края и Республики Крым, в период август-сентябрь – на территории Приморского края", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости. Ранее МЧС РФ сообщало, что подтопления при прохождении весеннего половодья могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, в том числе Московскую область. В зонах риска могут оказаться более 4,3 тысячи населенных пунктов. Для борьбы с половодьем подготовлена группировка численностью около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, в том числе 350 воздушных судов. Уже определены 755 затороопасных мест на акваториях рек, на 419 участках спланированы мероприятия по ослаблению и подрыву льда.

https://ria.ru/20240328/polovode-1936343317.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия