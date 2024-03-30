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В акции памяти у "Крокуса" приняли участие 130 представителей дипмиссий

В акции памяти у "Крокуса" приняли участие 130 представителей дипмиссий - РИА Новости, 30.03.2024

В акции памяти у "Крокуса" приняли участие 130 представителей дипмиссий

Представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций приняли участие в акции памяти жертв теракта у "Крокус сити Холла", сообщили РИА... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T14:47

2024-03-30T14:47

2024-03-30T15:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций приняли участие в акции памяти жертв теракта у "Крокус сити Холла", сообщили РИА Новости в департаменте государственного протокола МИД РФ."Около 130 представителей дипмиссий и международных организаций. Общее число иностранных участников сегодняшнего мероприятия - более 250 человек", - сообщили в департаменте МИД РФ.Среди участников церемонии были послы США и стран ЕС, в том числе Германии, Италии, а также Ватикана, Бразилии, Боливии, Ватикана, Никарагуа, Перу, Израиля, Ирана, Сирии, Палестины, Египта, Алжира и других. Кроме того, цветы возложили представители ООН, ЕАЭС и других международных организаций.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Главы и сотрудники зарубежных дипмиссий у мемориала в память о жертвах теракта в "Крокусе" Послы зарубежных стран, в том числе представители недружественных государств, приехали к мемориалу у подмосковного "Крокус сити холла", чтобы почтить память жертв теракта, сообщает корреспондент РИА Новости. Дипломаты возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта 22 марта 2024 года. Церемония прошла на девятый день трагедии. В ней приняли участие послы несколько десятков стран, в том числе недружественных РФ. В частности, присутствовали представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Кроме того, цветы возложили представители международных организаций. 2024-03-30T14:47 true PT0M53S

Белые воздушные шары в память о погибших в "Крокусе" Белые воздушные шары запустили в небо в память о погибших в «Крокусе» на девятый день со дня трагедии. 2024-03-30T14:47 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, крокус сити холл, происшествия