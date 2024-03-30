https://ria.ru/20240330/ovtsy-1936861608.html

СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши

СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши - РИА Новости, 30.03.2024

СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши

Стадо овец перешло польско-украинскую границу, чем вызвало переполох, сообщает RMF24. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T19:05

2024-03-30T19:05

2024-03-30T21:38

польша

украина

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Стадо овец перешло польско-украинскую границу, чем вызвало переполох, сообщает RMF24."Приборы оповестили о приближении фигур к линии границы. На экранах мониторов распознали стадо овец. Животные пересекли границу и начали кормиться. Сотрудники в форме, хорошо знакомые с пограничной зоной и ее обитателями, предупредили владельца неуправляемой отары. Подбадриваемые криками хозяина, они через некоторое время вернулись в Польшу", — рассказал лейтенант пограничной службы Петр Закеларж.Эту информацию подтвердило и Бещадское отделение пограничной службы Польши. Отмечается, что стадо овец заставило пограничников насторожиться. Уточняется, что необычный инцидент произошел этой ночью в районе Корчова.

https://ria.ru/20240329/zerno-1936712215.html

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