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СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши
СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши - РИА Новости, 30.03.2024
СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши
Стадо овец перешло польско-украинскую границу, чем вызвало переполох, сообщает RMF24. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T19:05
2024-03-30T19:05
2024-03-30T21:38
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Стадо овец перешло польско-украинскую границу, чем вызвало переполох, сообщает RMF24."Приборы оповестили о приближении фигур к линии границы. На экранах мониторов распознали стадо овец. Животные пересекли границу и начали кормиться. Сотрудники в форме, хорошо знакомые с пограничной зоной и ее обитателями, предупредили владельца неуправляемой отары. Подбадриваемые криками хозяина, они через некоторое время вернулись в Польшу", — рассказал лейтенант пограничной службы Петр Закеларж.Эту информацию подтвердило и Бещадское отделение пограничной службы Польши. Отмечается, что стадо овец заставило пограничников насторожиться. Уточняется, что необычный инцидент произошел этой ночью в районе Корчова.
https://ria.ru/20240329/zerno-1936712215.html
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польша, украина, в мире
СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши
RMF24: стадо овец вызвало переполох на польско-украинской границе