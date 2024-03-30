Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 30.03.2024 (обновлено: 21:38 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/ovtsy-1936861608.html
СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши
СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши - РИА Новости, 30.03.2024
СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши
Стадо овец перешло польско-украинскую границу, чем вызвало переполох, сообщает RMF24. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T19:05
2024-03-30T21:38
польша
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936860909_45:0:1225:664_1920x0_80_0_0_876227235262f945db7c55c3eed93cd2.png
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Стадо овец перешло польско-украинскую границу, чем вызвало переполох, сообщает RMF24."Приборы оповестили о приближении фигур к линии границы. На экранах мониторов распознали стадо овец. Животные пересекли границу и начали кормиться. Сотрудники в форме, хорошо знакомые с пограничной зоной и ее обитателями, предупредили владельца неуправляемой отары. Подбадриваемые криками хозяина, они через некоторое время вернулись в Польшу", — рассказал лейтенант пограничной службы Петр Закеларж.Эту информацию подтвердило и Бещадское отделение пограничной службы Польши. Отмечается, что стадо овец заставило пограничников насторожиться. Уточняется, что необычный инцидент произошел этой ночью в районе Корчова.
https://ria.ru/20240329/zerno-1936712215.html
https://ria.ru/20240330/kiev-1936837181.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936860909_193:0:1078:664_1920x0_80_0_0_50ecca49594b3a1359687c44c13ce45c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, в мире
Польша, Украина, В мире
СМИ: на Украину произошло неожиданное "вторжение" со стороны Польши

RMF24: стадо овец вызвало переполох на польско-украинской границе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Стадо овец перешло польско-украинскую границу, чем вызвало переполох, сообщает RMF24.
"Приборы оповестили о приближении фигур к линии границы. На экранах мониторов распознали стадо овец. Животные пересекли границу и начали кормиться. Сотрудники в форме, хорошо знакомые с пограничной зоной и ее обитателями, предупредили владельца неуправляемой отары. Подбадриваемые криками хозяина, они через некоторое время вернулись в Польшу", — рассказал лейтенант пограничной службы Петр Закеларж.
Трактор убирает на поле после сбора зерна в Журовке, Киевская область, Украина - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Польша потребовала от Украины добровольно приостановить транзит зерна
29 марта, 17:48
Эту информацию подтвердило и Бещадское отделение пограничной службы Польши. Отмечается, что стадо овец заставило пограничников насторожиться. Уточняется, что необычный инцидент произошел этой ночью в районе Корчова.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 16:00
 
ПольшаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала