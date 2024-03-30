https://ria.ru/20240330/oon-1936774046.html

Мирошник раскритиковал доклад СПЧ ООН про пытки на Украине

Мирошник раскритиковал доклад СПЧ ООН про пытки на Украине - РИА Новости, 30.03.2024

Мирошник раскритиковал доклад СПЧ ООН про пытки на Украине

Доклад ООН про пытки на Украине нельзя назвать серьезным исследованием и адекватным отражением реальности, данные материала неполные и не отражают всю картину... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T06:10

2024-03-30T06:10

2024-03-30T06:18

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Доклад ООН про пытки на Украине нельзя назвать серьезным исследованием и адекватным отражением реальности, данные материала неполные и не отражают всю картину игнорирования Киевом международных прав, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. "Это нельзя называть серьезным исследованием и абсолютно адекватным отражением реальности. Мы сталкиваемся со многими фактами, которые сейчас недоступны, в том числе таким структурам, как УВКПЧ, потому что они достаточно сильно политизированы, и относиться к ним как к последней инстанции я бы не стал", — сказал Мирошник. По его словам, комиссия сформулировала доклад достаточно расплывчато. "Скажем так, это вызвано невозможностью так уж активно выгораживать Украину, потому что, если смотреть доклады, которые были сделаны до того, то Украина - белая и пушистая, живет по международному гуманитарному праву и соблюдает все человеческие основы и принципы, а это совершенно не так", — добавил он. По мнению дипломата, УВКПЧ "по политическим побуждениям вынуждено было взять хотя бы часть данных", которые на самом деле достаточно четко характеризуют действия Украины. "Но это далеко не полные данные, которые там есть... Это совсем не полная картина того, как Украина игнорирует права и человеческие нормы международного права и права ведения конфликта", — подчеркнул Мирошник.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936585108.html

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

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в мире, украина, россия, родион мирошник, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)