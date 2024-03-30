https://ria.ru/20240330/obstrel-1936887207.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 30.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним шесть снарядов натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T23:56
2024-03-30T23:56
2024-03-30T23:56
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив по ним шесть снарядов натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку и Горловке