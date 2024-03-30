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При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.03.2024
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T20:58
2024-03-30T20:58
2024-03-30T20:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В результате обстрела Петровского района Донецка ранен мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Отмечается, что в результате субботних обстрелов был поврежден гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе Донецка, а также жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Пушилин: при обстреле Донецка пострадал мирный житель