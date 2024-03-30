Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/obstrel-1936876200.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.03.2024
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T20:58
2024-03-30T20:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В результате обстрела Петровского района Донецка ранен мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Отмечается, что в результате субботних обстрелов был поврежден гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе Донецка, а также жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Пушилин: при обстреле Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В результате обстрела Петровского района Донецка ранен мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Отмечается, что в результате субботних обстрелов был поврежден гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе Донецка, а также жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала