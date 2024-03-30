https://ria.ru/20240330/obstrel-1936855560.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.03.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска за час шесть раз обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T18:19

2024-03-30T18:19

2024-03-30T18:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска за час шесть раз обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.00 - Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Впоследствии представительство сообщило еще о пяти обстрелах, последний из которых был зафиксирован в 17.50, в ходе которых по Горловке было выпущено еще 16 снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия