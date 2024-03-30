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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/obstrel-1936855560.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска за час шесть раз обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T18:19
2024-03-30T18:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска за час шесть раз обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.00 - Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Впоследствии представительство сообщило еще о пяти обстрелах, последний из которых был зафиксирован в 17.50, в ходе которых по Горловке было выпущено еще 16 снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 20 снарядов по Горловке за час

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска за час шесть раз обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.00 - Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Впоследствии представительство сообщило еще о пяти обстрелах, последний из которых был зафиксирован в 17.50, в ходе которых по Горловке было выпущено еще 16 снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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