ВСУ атаковали Белгородскую область более 50 раз за сутки
Гладков: ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 50 раз за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 30 мар – РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки атаковала Белгородскую область более 50 раз, погиб один мирный житель, 4 человека пострадали, в том числе ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В Telegram-канале губернатор опубликовал информацию об ударах ВСУ за 29 марта. По восьми муниципалитетам региона со стороны Украины было выпущено не менее 38 снарядов. На регион было 13 атак с помощью беспилотников, в том числе сброс 4 устройств с дронов. Помимо этого, в Корочанском районе обнаружены фрагменты взрывоопасного предмета, в ближайшее время обломки будут вывезены подразделениями Минобороны для уничтожения, добавил Гладков. В пятницу один мужчина погиб, четыре человека ранены. За сутки повреждения выявлены в шести многоквартирных домах, двух объектах, 35 домовладениях и 14 транспортных средствах.
"Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали три человека… Третьей пострадавшей стала девочка 12 лет - у ребенка закрытая черепно-мозговая травма. Бригадой скорой она доставлена в детскую областную больницу… В Белгородском районе над селами Солнцевка, Варваровка, Петровка и Щетиновка системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. По селу Журавлевка выпущено 15 артиллерийских снарядов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено 4 взрывных устройства. В Грайворонском городском округе, как подчеркнул губернатор, продолжаются обстрелы. За прошедшие сутки на территории округа пострадал один человек, его госпитализировали. Различные разрушения выявлены в Грайвороне и селе Гора-Подол.
Как отметил Гладков, в Губкинском городском округе в районе села Аверино системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. В Красногвардейском районе рядом с хутором Петров в поле обнаружены обломки упавшего беспилотника самолетного типа. В Чернянском районе рядом с селом Русская Халань в поле обнаружены и изъяты фрагменты дрона.
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"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – зафиксировано 6 прилетов... По селам Новая Таволжанка и Шамино выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селу Красное – 6 минометных снарядов, по селу Муром – 3 минометных снаряда. Также в Муроме противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - сообщил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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