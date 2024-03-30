https://ria.ru/20240330/obstrel-1936849216.html

Украинские войска выпустили 30 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 30 снарядов по ДНР - РИА Новости, 30.03.2024

Украинские войска выпустили 30 снарядов по ДНР

Украинские войска с 13.15 по 16.55 выпустили 30 снарядов по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:31

2024-03-30T17:31

2024-03-30T17:31

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска с 13.15 по 16.55 выпустили 30 снарядов по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Позднее по городу было выпущено ещё 17 снарядов снарядов того же калибра. Донецк подвергся обстрелам с 14.00 по 16.30, по городу выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия