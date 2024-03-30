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Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 30.03.2024
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
Украинские войска в субботу обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T14:28
2024-03-30T14:28
2024-03-30T14:28
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
кировский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщается, с 0.05 до 13.05 было выпущено в общей сложности 15 снарядов. "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 8.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 9.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 10.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 12.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 13.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка натовскими снарядами