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Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/obstrel-1936824379.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 30.03.2024
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
Украинские войска в субботу обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T14:28
2024-03-30T14:28
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
кировский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщается, с 0.05 до 13.05 было выпущено в общей сложности 15 снарядов. "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 8.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 9.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 10.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 12.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 13.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, кировский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщается, с 0.05 до 13.05 было выпущено в общей сложности 15 снарядов.
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 8.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 9.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 10.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 12.50 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров… 13.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районКировский районСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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