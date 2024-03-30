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При обстреле Брянской области пострадал подросток
При обстреле Брянской области пострадал подросток - РИА Новости, 30.03.2024
При обстреле Брянской области пострадал подросток
ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, в результате атаки подросток получил ранение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:44
2024-03-30T13:44
2024-03-30T13:44
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брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, в результате атаки подросток получил ранение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в результате обстрела ВСУ брянского поселка Белая березка были ранены два человека. "Украинские террористы произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки один подросток получил ранение. В настоящее время пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор. Богомаз уточнил, что из-за обстрела частично повреждены четыре жилых дома, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919119913.html
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брянская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
При обстреле Брянской области пострадал подросток
Богомаз: при обстреле брянского села Курковичи пострадал подросток