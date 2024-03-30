https://ria.ru/20240330/obstrel-1936820530.html

При обстреле Брянской области пострадал подросток

При обстреле Брянской области пострадал подросток - РИА Новости, 30.03.2024

При обстреле Брянской области пострадал подросток

ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, в результате атаки подросток получил ранение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T13:44

2024-03-30T13:44

2024-03-30T13:44

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, в результате атаки подросток получил ранение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в результате обстрела ВСУ брянского поселка Белая березка были ранены два человека. "Украинские террористы произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки один подросток получил ранение. В настоящее время пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор. Богомаз уточнил, что из-за обстрела частично повреждены четыре жилых дома, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919119913.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, происшествия