https://ria.ru/20240330/obstrel-1936813732.html

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.03.2024

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие

При обстреле поселка Белая Березка пострадали два человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T12:57

2024-03-30T12:57

2024-03-30T14:30

специальная военная операция на украине

брянская область

трубчевский район

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. При обстреле поселка Белая Березка пострадали два человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы произвели обстрел территории поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки двое жителей получили легкие ранения. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал глава региона.Богомаз уточнил, что после атаки частично повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов, производственное помещение, нарушено энергоснабжение.В регионе действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

брянская область

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брянская область, трубчевский район, александр богомаз, происшествия