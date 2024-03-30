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ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.03.2024
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
При обстреле поселка Белая Березка пострадали два человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T12:57
2024-03-30T12:57
2024-03-30T14:30
специальная военная операция на украине
брянская область
трубчевский район
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. При обстреле поселка Белая Березка пострадали два человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы произвели обстрел территории поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате террористической атаки двое жителей получили легкие ранения. В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал глава региона.Богомаз уточнил, что после атаки частично повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов, производственное помещение, нарушено энергоснабжение.В регионе действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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брянская область, трубчевский район, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Трубчевский район, Александр Богомаз, Происшествия
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть пострадавшие
Богомаз: два человека пострадали при обстреле брянского поселка Белая Березка