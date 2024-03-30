Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области
© Фото : Новокаховская ПРАВДА/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
© Фото : Новокаховская ПРАВДА/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области, люди не пострадали, сообщает администрация города в Telegram-канале.
"Украинские боевики нанесли очередной удар по домам мирных жителей в Новой Каховке", - говорится в сообщении.
© Фото : Новокаховская ПРАВДА/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
© Фото : Новокаховская ПРАВДА/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
Указывается, что артиллерийский удар пришелся по домам мирных жителей в районе улицы Пионерская. Один из домов загорелся. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. "К счастью обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнули в администрации.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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