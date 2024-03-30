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Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/obstrel-1936808847.html
Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке - РИА Новости, 30.03.2024
Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области, люди не пострадали, сообщает администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T12:07
2024-03-30T12:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области, люди не пострадали, сообщает администрация города в Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли очередной удар по домам мирных жителей в Новой Каховке", - говорится в сообщении. Указывается, что артиллерийский удар пришелся по домам мирных жителей в районе улицы Пионерская. Один из домов загорелся. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. "К счастью обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнули в администрации. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области

© Фото : Новокаховская ПРАВДА/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Фото : Новокаховская ПРАВДА/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области, люди не пострадали, сообщает администрация города в Telegram-канале.
"Украинские боевики нанесли очередной удар по домам мирных жителей в Новой Каховке", - говорится в сообщении.
© Фото : Новокаховская ПРАВДА/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Фото : Новокаховская ПРАВДА/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
Указывается, что артиллерийский удар пришелся по домам мирных жителей в районе улицы Пионерская. Один из домов загорелся. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. "К счастью обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнули в администрации.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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