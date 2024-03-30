https://ria.ru/20240330/obstrel-1936808847.html

Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке - РИА Новости, 30.03.2024

Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области, люди не пострадали, сообщает администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T12:07

2024-03-30T12:07

2024-03-30T12:07

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области, люди не пострадали, сообщает администрация города в Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли очередной удар по домам мирных жителей в Новой Каховке", - говорится в сообщении. Указывается, что артиллерийский удар пришелся по домам мирных жителей в районе улицы Пионерская. Один из домов загорелся. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. "К счастью обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнули в администрации. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия