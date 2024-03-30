https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

Россия отправила ЕС в военный нокдаун

Россия отправила ЕС в военный нокдаун - РИА Новости, 30.03.2024

Россия отправила ЕС в военный нокдаун

Ближайшие месяцы, если не недели, обещают еэсовским бонзам шок и трепет. Как минимум. Как максимум — тектоническую катастрофу. Это не предсказания оракулов, это РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T08:00

2024-03-30T08:00

2024-03-30T08:01

специальная военная операция на украине

евросоюз

вооруженные силы украины

россия

франция

париж

нато

f-16

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Ближайшие месяцы, если не недели, обещают еэсовским бонзам шок и трепет. Как минимум. Как максимум — тектоническую катастрофу. Это не предсказания оракулов, это все те же еэсовские цифры, факты и заявления, которые с каждым днем становятся все более тревожными. Времена помпезных слов о том, что у России "запасов снарядов и бомб дня на три, не больше", канули в Лету.Обещания все того же ЕС снабдить ВСУ "миллионом снарядов и бомб к марту" оказались в месте, находящемся еще поглубже. Резервы исчерпаны. Поэтому наступил вот буквально на этой неделе новый этап. Лично глава оборонного ведомства Франции мсье Лекорню, окруженный генералитетом всех ступеней звездности, прямо заявил местным оружейникам и их смежникам, что власти — в случае необходимости (закон был технически продавлен через Национальную ассамблею еще осенью) — не только смогут, но и будут реквизировать производственные мощности и работников под выполнение военных заказов. Поскольку Париж еще официально никому войну не объявил, то куда и для кого армейские заказы предназначены — уже не секрет. Они предназначены для нового этапа противостояния нам в зоне спецоперации на ЛБС.Практически в тот же день и опять все тот же вездесущий Лекорню объявил, что инженеры намерены приспособить использование французских авиабомб AASM для установки их на F-16. И бомбы, предназначенные для ближнего воздушного боя, и истребители F-16 отправятся по известному адресу. Чтобы быть расщелканными и сбитыми. Нами.Но дело не в судьбе "железа", доставка которого — не предмет дискуссии, а в том, что и это обещание сдержать тоже не получится.Чтобы резко нарастить производство всех этих арсеналов, требуется не менее резкий рост поставок сырья. Геология Франции, сменившей петушиное оперение на военную стрижку пуделя (пудели служили практически во всех полках вторгшейся в Россию армии Наполеона), такова, что минеральные ископаемые в стране отсутствуют. Не из чего лить металл, нет нефти для производства пластиков, отсутствуют редкоземы. Все это, а еще многое другое придется покупать у сторонних поставщиков, к которым вряд ли можно завалиться с ордером на реквизицию, сплясать гопак и заявить: "Ну очень нужно, просто "вилы", как требуется".Есть и еще одна проблема — это деньги. Откуда брать финансы на оплату всего этого срочного и сверхурочного. Да, назывались многомиллиардные суммы: три миллиарда — одним, шесть — другим, восемь — третьим. Если "поддержите Киев". Но перед штатским министром сидели бизнесмены, уже заключившие контракты на десятки миллиардов, а в документации — даты поставок произведенной и уже оплаченной продукции, там значатся и штрафные санкции за каждый просроченный для отгрузки день. Макрон, что ли, утерев пот со лба после битвы с боксерской грушей (груша, кстати, отправила президента в нокдаун), будет объяснять, что нарушение такого рода обязательств французским ВПК полезно для "победы над Россией"?Но и это еще не финал эпического провала. У Франции нет денег. Ее платежеспособность обслуживать проценты по долгам вызывает настороженность у агентств, раздающих кредитные рейтинги. И судя по всему, кредитный рейтинг Пятой республики в апреле будет пересмотрен — в сторону уменьшения. Платить Парижу за Киев придется еще дороже, не получая при этом ни внешнего, ни внутреннего удовольствия или хотя бы местного удовлетворения.Получается, что все — абсолютно все: все усилия, все слова, все ужимки, все статейки по поводу "пяти планов Макрона, как победить Россию" — оказалось каким-то постыдным спектаклем.Потому что все концепции, планы, идеологемы, схема ведущейся против нас тотальной информационной войны уже окончились провалом. Никакие фоточки налитых тестостероном мускулов, да еще крупным планом и к тому же распространенные официально, сдулись в момент, когда прозвучала правда.Россия не собирается воевать с НАТО — "это просто бред". Военные расходы альянса кратно превышают военные расходы России. Заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу — чушь и запугивание населения европейских стран. Никаких агрессивных намерений в отношении этих государств у России нет."Россия в ходе спецоперации на Украине защищает людей на своих исторических территориях. Если бы после развала СССР выстраивалась система безопасности в Европе и учитывались интересы Российской Федерации, ничего бы не было".Российский президент сделал это заявление, общаясь с военными летчиками. Его слова можно расценивать и как асимметричный ответ тем, кто судорожно пытается сколотить против нас новый общеевропейский военный поход. С боксерской грушей наперевес. И с напряженной до предела мускулатурой. Как бы обе не лопнули по дороге… Впрочем, это уже будут совсем не наши проблемы.

https://ria.ru/20240311/snaryady-1932289158.html

https://ria.ru/20240321/fab-1934743308.html

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933256620.html

https://ria.ru/20240326/paket-1936046050.html

https://ria.ru/20240328/putin-1936281638.html

https://ria.ru/20240324/udar-1935466239.html

россия

франция

париж

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

евросоюз, вооруженные силы украины, россия, франция, париж, нато, f-16, санкции в отношении россии, аналитика