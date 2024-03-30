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"Хорошего конца не будет". В Берлине сделали пугающее заявление об Украине - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/neskoro-1936773412.html
"Хорошего конца не будет". В Берлине сделали пугающее заявление об Украине
"Хорошего конца не будет". В Берлине сделали пугающее заявление об Украине - РИА Новости, 30.03.2024
"Хорошего конца не будет". В Берлине сделали пугающее заявление об Украине
Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине с "хорошим концом" не приходится, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T05:50
2024-03-30T05:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
роберт хабек
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине с "хорошим концом" не приходится, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек в видеообращении, опубликованном в соцсети X."Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного", — сказал он.Вместе с тем он выступил против идеи "заморозки" конфликта, добавив, что только Украина может принимать подобные решения.Хабек утверждает, что Россия полностью перешла на военные рельсы и значительно наращивает количество вооружений. При этом Германия и Европа, по его мнению, должны подготовиться к возможной угрозе безопасности.Вице-канцлер выступил за продолжение военной поддержки Украины, выразив при этом понимание того, что люди боятся эскалации."Я тоже беспокоюсь", — признал Хабек.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ria.ru/20240329/sholts-1936759189.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936672254.html
https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936648037.html
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в мире, украина, россия, германия, роберт хабек, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Роберт Хабек, Европа
"Хорошего конца не будет". В Берлине сделали пугающее заявление об Украине

Хабек: надеяться на скорое завершение конфликта на Украине не приходится

© AP Photo / Bram JanssenВоеннослужащий армии Украины на Купянском направлении
Военнослужащий армии Украины на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Военнослужащий армии Украины на Купянском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине с "хорошим концом" не приходится, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
"Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного", — сказал он.
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Вместе с тем он выступил против идеи "заморозки" конфликта, добавив, что только Украина может принимать подобные решения.
Хабек утверждает, что Россия полностью перешла на военные рельсы и значительно наращивает количество вооружений. При этом Германия и Европа, по его мнению, должны подготовиться к возможной угрозе безопасности.
Вице-канцлер выступил за продолжение военной поддержки Украины, выразив при этом понимание того, что люди боятся эскалации.
"Я тоже беспокоюсь", — признал Хабек.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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