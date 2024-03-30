https://ria.ru/20240330/neskoro-1936773412.html

"Хорошего конца не будет". В Берлине сделали пугающее заявление об Украине

"Хорошего конца не будет". В Берлине сделали пугающее заявление об Украине - РИА Новости, 30.03.2024

"Хорошего конца не будет". В Берлине сделали пугающее заявление об Украине

Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине с "хорошим концом" не приходится, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек в... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T05:50

2024-03-30T05:50

2024-03-30T05:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Надеяться на скорое завершение конфликта на Украине с "хорошим концом" не приходится, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек в видеообращении, опубликованном в соцсети X."Честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного", — сказал он.Вместе с тем он выступил против идеи "заморозки" конфликта, добавив, что только Украина может принимать подобные решения.Хабек утверждает, что Россия полностью перешла на военные рельсы и значительно наращивает количество вооружений. При этом Германия и Европа, по его мнению, должны подготовиться к возможной угрозе безопасности.Вице-канцлер выступил за продолжение военной поддержки Украины, выразив при этом понимание того, что люди боятся эскалации."Я тоже беспокоюсь", — признал Хабек.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ria.ru/20240329/sholts-1936759189.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936672254.html

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936648037.html

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в мире, украина, россия, германия, роберт хабек, европа