https://ria.ru/20240330/nato-1936843225.html

В США неожиданно высказались о военных подразделениях НАТО на Украине

В США неожиданно высказались о военных подразделениях НАТО на Украине - РИА Новости, 30.03.2024

В США неожиданно высказались о военных подразделениях НАТО на Украине

Отправка на Украину французских военных даже численностью в 20 тысяч человек не изменят положения ВСУ на передовой, предположил капитан Корпуса морской пехоты... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:38

2024-03-30T16:38

2024-03-30T16:38

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Отправка на Украину французских военных даже численностью в 20 тысяч человек не изменят положения ВСУ на передовой, предположил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Нет обоснований полагать, что отправка натовских военных, как за это сейчас выступают, поможет Украине выиграть. <…> Те силы, которые они предлагают ввести во Франции, будь то 2000 солдат, которые Макрон первоначально предложил, или это 20 000 французских солдат плюс 40 000 солдат НАТО, как советовал французский генерал. Вы знаете, это не имеет значения, этого недостаточно", — отметил он.По мнению бывшего военного, ситуацию на поле боя могла бы изменить только отправка настоящий армии альянса, которая включала бы в себя от трех до пяти основных бронетанковых и механизированных подразделений при поддержке авиации, ракетных войск и ВМС. При этом Хо предупредил, что не стоит недооценивать Россию, которая может нанести контрудары в том числе и по целям НАТО.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, уточнил, что тщательно обдумал свои слова. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и Североатлантического альянса.

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в мире, украина, россия, франция, вооруженные силы украины, нато