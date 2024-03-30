https://ria.ru/20240330/nato-1936840829.html

"Карту и жвачку". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну

"Карту и жвачку". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну - РИА Новости, 30.03.2024

"Карту и жвачку". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:19

2024-03-30T16:19

2024-03-30T16:25

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украина

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мария захарова

анналена бербок

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нато

мид германии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в конфликт, посоветовала купить ей карту и учебник истории, напомнив о расширении альянса. Ранее издание Tagesspiegel сообщило, что глава МИД Германии заявила в интервью медиагруппе Funke, что "целью Путина было и остается разрушение существования Украины как суверенной свободной страны и втягивание НАТО в войну". "Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши", - сказала Захарова. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20230921/berbok-1897705285.html

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