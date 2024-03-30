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"Карту и жвачку". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну - РИА Новости, 30.03.2024
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16:19 30.03.2024 (обновлено: 16:25 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/nato-1936840829.html
"Карту и жвачку". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну
"Карту и жвачку". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну - РИА Новости, 30.03.2024
"Карту и жвачку". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:19
2024-03-30T16:25
россия
украина
москва
мария захарова
анналена бербок
владимир путин
нато
мид германии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в конфликт, посоветовала купить ей карту и учебник истории, напомнив о расширении альянса. Ранее издание Tagesspiegel сообщило, что глава МИД Германии заявила в интервью медиагруппе Funke, что "целью Путина было и остается разрушение существования Украины как суверенной свободной страны и втягивание НАТО в войну". "Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши", - сказала Захарова. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Анналена Бербок, Владимир Путин, НАТО, МИД Германии, В мире
"Карту и жвачку". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну

Захарова после слов Бербок о втягивании НАТО в войну призвала купить ей учебник

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в конфликт, посоветовала купить ей карту и учебник истории, напомнив о расширении альянса.
Ранее издание Tagesspiegel сообщило, что глава МИД Германии заявила в интервью медиагруппе Funke, что "целью Путина было и остается разрушение существования Украины как суверенной свободной страны и втягивание НАТО в войну".
"Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши", - сказала Захарова.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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РоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваАнналена БербокВладимир ПутинНАТОМИД ГерманииВ мире
 
 
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