https://ria.ru/20240330/nato-1936828381.html

В Италии рассказали, как НАТО готовится защищаться от России

В Италии рассказали, как НАТО готовится защищаться от России - РИА Новости, 30.03.2024

В Италии рассказали, как НАТО готовится защищаться от России

Для защиты восточного фланга НАТО от Балтийского до Черного моря может потребоваться около 300 тысяч солдат, считает Corriere della Sera. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:01

2024-03-30T15:01

2024-03-30T15:01

россия

италия

черное море

александр грушко

нато

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Для защиты восточного фланга НАТО от Балтийского до Черного моря может потребоваться около 300 тысяч солдат, считает Corriere della Sera."По схеме, утвержденной в 2022 году на саммите в Мадриде, первое ядро в 100 000 человек должно быть готово к действиям в течение десяти дней; остальные 200 000 - в течение 10-30 дней. Однако эти сроки сокращаются благодаря постоянным учениям, особенно в Польше", — пишет издание.Франция и Великобритания могли бы также разместить стратегические боеголовки дальнего действия, способные нанести прямой удар по территории России, указывается в статье. Тем не менее, подчеркивают авторы материала, это означало бы глобальную катастрофу.По слухам, к июню будет мобилизовано еще 200 000 человек, добавляет Corriere della Sera.НАТО начала укреплять "восточный фронт" в 2017 году, создав четыре батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Это означает, что на местах дислоцированы от 500 до 1000 хорошо обученных солдат, оснащенных современным оружием. В 2022 году главы государств и правительств 30 стран-участниц (на сегодняшний день их 32, включая Финляндию и Швецию) сформировали еще четыре батальона в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что такие маневры, как учения Nordic Response увеличивают риски военных инцидентов, Россия со своей стороны предпринимает все необходимые меры для обеспечения своей обороноспособности. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения увеличивают опасность военных инцидентов, сказал дипломат.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240125/nato-1923401084.html

https://ria.ru/20240325/nato-1935699314.html

россия

италия

черное море

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россия, италия, черное море, александр грушко, нато