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НАТО не увидела прямой угрозы от России для стран — членов альянса - РИА Новости, 30.03.2024
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08:32 30.03.2024 (обновлено: 09:38 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/nato-1936778944.html
НАТО не увидела прямой угрозы от России для стран — членов альянса
НАТО не увидела прямой угрозы от России для стран — членов альянса - РИА Новости, 30.03.2024
НАТО не увидела прямой угрозы от России для стран — членов альянса
Для стран — членов НАТО нет прямой угрозы со стороны России, приводит слова главы военного комитета альянса Роба Бауэра газета Baltic Times. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T08:32
2024-03-30T09:38
россия
москва
европа
роб бауэр
владимир путин
такер карлсон
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Для стран — членов НАТО нет прямой угрозы со стороны России, приводит слова главы военного комитета альянса Роба Бауэра газета Baltic Times."Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну — члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза", — заявил собеседник издания.Глава военного комитета отметил, что применение пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне возможно только в случае прямого нападения на страну — участницу блока. При этом, по мнению Бауэра, "амбиции Москвы выходят за пределы Украины", поэтому альянс "должен быть более подготовлен".В последнее время на Западе все чаще звучат заявления о возможном столкновении России и НАТО. В Кремле отмечали, что страна не представляет угрозы и никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства указал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936715826.html
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россия, москва, европа, роб бауэр, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, Роб Бауэр, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире
НАТО не увидела прямой угрозы от России для стран — членов альянса

Бауэр: нет никаких признаков, что Россия хочет напасть на страну — члена НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Для стран — членов НАТО нет прямой угрозы со стороны России, приводит слова главы военного комитета альянса Роба Бауэра газета Baltic Times.
"Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну — члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза", — заявил собеседник издания.
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Глава военного комитета отметил, что применение пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне возможно только в случае прямого нападения на страну — участницу блока.
При этом, по мнению Бауэра, "амбиции Москвы выходят за пределы Украины", поэтому альянс "должен быть более подготовлен".
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Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства указал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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