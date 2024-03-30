https://ria.ru/20240330/narkotiki-1936849043.html

В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в колонию

В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в колонию - РИА Новости, 30.03.2024

В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в колонию

Мужчина с помощью арбалета пытался переправить марихуану в ИК-10 в челябинском Кыштыме, ранее он уже совершал подобное, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:28

2024-03-30T17:28

2024-03-30T17:28

кыштым

челябинск

омон россии

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Мужчина с помощью арбалета пытался переправить марихуану в ИК-10 в челябинском Кыштыме, ранее он уже совершал подобное, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Полицейские при поддержке ОМОН в Кыштыме задержали ранее судимого 25-летнего жителя Челябинска по подозрению в поставке наркотиков на территорию исправительной колонии. "Для переброса наркотических средств на территорию закрытого учреждения задержанный намеревался использовать специально приобретенный арбалет. Его изъяли в ходе осмотра транспортного средства, на котором он передвигался. Там же полицейские обнаружили две стрелы", – пояснили в ведомстве. У подозреваемого во время досмотра были обнаружены еще и два свертка с марихуаной массой 41 грамм. Правоохранители выяснили, что задержанный ранее уже совершал подобное: тогда полицейские и сотрудники оперативного отдела ГУФСИН ИК-10 изъяли стрелу с наркотическим веществом массой 26 граммов. Против мужчины завели уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылки наркотических средств, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства. Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому решается, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html

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кыштым

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кыштым, челябинск, омон россии, происшествия