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В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в колонию - РИА Новости, 30.03.2024
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17:28 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/narkotiki-1936849043.html
В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в колонию
В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в колонию - РИА Новости, 30.03.2024
В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в колонию
Мужчина с помощью арбалета пытался переправить марихуану в ИК-10 в челябинском Кыштыме, ранее он уже совершал подобное, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T17:28
2024-03-30T17:28
кыштым
челябинск
омон россии
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Мужчина с помощью арбалета пытался переправить марихуану в ИК-10 в челябинском Кыштыме, ранее он уже совершал подобное, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Полицейские при поддержке ОМОН в Кыштыме задержали ранее судимого 25-летнего жителя Челябинска по подозрению в поставке наркотиков на территорию исправительной колонии. "Для переброса наркотических средств на территорию закрытого учреждения задержанный намеревался использовать специально приобретенный арбалет. Его изъяли в ходе осмотра транспортного средства, на котором он передвигался. Там же полицейские обнаружили две стрелы", – пояснили в ведомстве. У подозреваемого во время досмотра были обнаружены еще и два свертка с марихуаной массой 41 грамм. Правоохранители выяснили, что задержанный ранее уже совершал подобное: тогда полицейские и сотрудники оперативного отдела ГУФСИН ИК-10 изъяли стрелу с наркотическим веществом массой 26 граммов. Против мужчины завели уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылки наркотических средств, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства. Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому решается, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html
https://ria.ru/20240201/narkotiki-1924820311.html
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кыштым, челябинск, омон россии, происшествия
Кыштым, Челябинск, ОМОН России, Происшествия
В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в колонию

МВД: в Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в ИК-10

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Мужчина с помощью арбалета пытался переправить марихуану в ИК-10 в челябинском Кыштыме, ранее он уже совершал подобное, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Полицейские при поддержке ОМОН в Кыштыме задержали ранее судимого 25-летнего жителя Челябинска по подозрению в поставке наркотиков на территорию исправительной колонии.
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В Петербурге в контейнере с бананами нашли наркотики
1 марта, 10:44
"Для переброса наркотических средств на территорию закрытого учреждения задержанный намеревался использовать специально приобретенный арбалет. Его изъяли в ходе осмотра транспортного средства, на котором он передвигался. Там же полицейские обнаружили две стрелы", – пояснили в ведомстве.
У подозреваемого во время досмотра были обнаружены еще и два свертка с марихуаной массой 41 грамм. Правоохранители выяснили, что задержанный ранее уже совершал подобное: тогда полицейские и сотрудники оперативного отдела ГУФСИН ИК-10 изъяли стрелу с наркотическим веществом массой 26 граммов.
Против мужчины завели уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылки наркотических средств, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства. Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому решается, добавили в пресс-службе.
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КыштымЧелябинскОМОН РоссииПроисшествия
 
 
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