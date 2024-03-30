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В США рассказали детали о контейнеровозе, повредившем мост в Мэриленде - РИА Новости, 30.03.2024
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21:35 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/most-1936879431.html
В США рассказали детали о контейнеровозе, повредившем мост в Мэриленде
В США рассказали детали о контейнеровозе, повредившем мост в Мэриленде - РИА Новости, 30.03.2024
В США рассказали детали о контейнеровозе, повредившем мост в Мэриленде
Специалисты установили, что корпус сингапурского контейнеровоза "Дали" получил повреждения при столкновении с мостом в Мэриленде, но сохранил целостность,... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T21:35
2024-03-30T21:35
в мире
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джо байден
обрушение моста в балтиморе
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Специалисты установили, что корпус сингапурского контейнеровоза "Дали" получил повреждения при столкновении с мостом в Мэриленде, но сохранил целостность, сообщил губернатор американского штата Вес Мур. Потерявшее управление судно во вторник снесло автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки и заблокировало порт города Балтимора – один из крупнейших на восточном побережье США. "Сегодня утром объединенное командование заверило меня, что корпус "Дали" поврежден, но цел", - сказал Мур на ежедневном брифинге для журналистов. Военные специалисты, по его словам, намерены сначала разрезать и поднять из воды секции моста, которые обрушились к северу от места столкновения. "Это позволит нам открыть временный канал с ограничениями, который даст возможность провести больше судов в обход места крушения. Расчистка этой секции моста Ки требует времени. На это уйдут не часы, не дни, но, когда мы это сделаем, то сможем подогнать больше буксиров, барж, чтобы ускорить работы", - сообщил губернатор. Сейчас в работах заняты 377 человек. Накануне туда стали прибывать большегрузные краны, с помощью которых планируется убрать секции моста общим весом три-четыре тысячи тонн. Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился во вторник после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал президент Джо Байден. Американский минтранс при этом оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. В результате происшествия погибли шесть человек.
https://ria.ru/20240329/most-1936518835.html
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в мире, мэриленд, балтимор, сша, джо байден, обрушение моста в балтиморе
В мире, Мэриленд, Балтимор, США, Джо Байден, Обрушение моста в Балтиморе
В США рассказали детали о контейнеровозе, повредившем мост в Мэриленде

Корпус судна сохранил целостность после столкновения с мостом в Мэриленде

© Кадр видео из соцсетейМомент обрушения моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
Момент обрушения моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
© Кадр видео из соцсетей
Момент обрушения моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Специалисты установили, что корпус сингапурского контейнеровоза "Дали" получил повреждения при столкновении с мостом в Мэриленде, но сохранил целостность, сообщил губернатор американского штата Вес Мур.
Потерявшее управление судно во вторник снесло автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки и заблокировало порт города Балтимора – один из крупнейших на восточном побережье США.
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"Сегодня утром объединенное командование заверило меня, что корпус "Дали" поврежден, но цел", - сказал Мур на ежедневном брифинге для журналистов.
Военные специалисты, по его словам, намерены сначала разрезать и поднять из воды секции моста, которые обрушились к северу от места столкновения.
"Это позволит нам открыть временный канал с ограничениями, который даст возможность провести больше судов в обход места крушения. Расчистка этой секции моста Ки требует времени. На это уйдут не часы, не дни, но, когда мы это сделаем, то сможем подогнать больше буксиров, барж, чтобы ускорить работы", - сообщил губернатор.
Сейчас в работах заняты 377 человек. Накануне туда стали прибывать большегрузные краны, с помощью которых планируется убрать секции моста общим весом три-четыре тысячи тонн.
Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился во вторник после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал президент Джо Байден. Американский минтранс при этом оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. В результате происшествия погибли шесть человек.
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В миреМэрилендБалтиморСШАДжо БайденОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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