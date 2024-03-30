https://ria.ru/20240330/moskva-1936840466.html
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 30.03.2024
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий
Городские службы начали работы по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:16
2024-03-30T16:16
2024-03-30T16:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787849630_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_920033290f53e59836cbba617760a159.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Городские службы начали работы по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах на участке от Охотного ряда до площади Тверской заставы. В работах задействованы около 800 специалистов и свыше 100 автовышек", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Уточняется, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, частично. "На особо загрязненных участках применяем моющие средства: образовавшуюся пену оставляем на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после поверхности промываем водой", - пояснили в ведомстве. В тексте уточнили, что специалисты задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов. "Промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут идти ежедневно при условии благоприятной погоды", - уточнили в материале.
https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html
https://ria.ru/20240316/naberezhnaya-1933498293.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787849630_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_671caf35f12938204322912833ad6513.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий
Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий стартовали в Москве
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Городские службы начали работы по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах на участке от Охотного ряда до площади Тверской заставы. В работах задействованы около 800 специалистов и свыше 100 автовышек", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Уточняется, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, частично.
"На особо загрязненных участках применяем моющие средства: образовавшуюся пену оставляем на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после поверхности промываем водой", - пояснили в ведомстве.
В тексте уточнили, что специалисты задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.
"Промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут идти ежедневно при условии благоприятной погоды", - уточнили в материале.