https://ria.ru/20240330/moskva-1936840466.html

В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий

В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 30.03.2024

В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий

Городские службы начали работы по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:16

2024-03-30T16:16

2024-03-30T16:16

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общество

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петр бирюков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Городские службы начали работы по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах на участке от Охотного ряда до площади Тверской заставы. В работах задействованы около 800 специалистов и свыше 100 автовышек", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Уточняется, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, частично. "На особо загрязненных участках применяем моющие средства: образовавшуюся пену оставляем на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после поверхности промываем водой", - пояснили в ведомстве. В тексте уточнили, что специалисты задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов. "Промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут идти ежедневно при условии благоприятной погоды", - уточнили в материале.

https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков