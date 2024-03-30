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В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 30.03.2024
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16:16 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/moskva-1936840466.html
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 30.03.2024
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий
Городские службы начали работы по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:16
2024-03-30T16:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Городские службы начали работы по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах на участке от Охотного ряда до площади Тверской заставы. В работах задействованы около 800 специалистов и свыше 100 автовышек", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Уточняется, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, частично. "На особо загрязненных участках применяем моющие средства: образовавшуюся пену оставляем на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после поверхности промываем водой", - пояснили в ведомстве. В тексте уточнили, что специалисты задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов. "Промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут идти ежедневно при условии благоприятной погоды", - уточнили в материале.
https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве стартовали работы по промывке фасадов и цоколей зданий

Бирюков: работы по промывке фасадов и цоколей зданий стартовали в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПромывка моющим средством фасадов в Москве
Промывка моющим средством фасадов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Промывка моющим средством фасадов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Городские службы начали работы по промывке фасадов и цоколей зданий в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов зданий на Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улицах на участке от Охотного ряда до площади Тверской заставы. В работах задействованы около 800 специалистов и свыше 100 автовышек", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
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Уточняется, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, частично.
"На особо загрязненных участках применяем моющие средства: образовавшуюся пену оставляем на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после поверхности промываем водой", - пояснили в ведомстве.
В тексте уточнили, что специалисты задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.
"Промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут идти ежедневно при условии благоприятной погоды", - уточнили в материале.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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