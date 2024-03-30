https://ria.ru/20240330/moskva-1936818624.html

Москвичей предупредили о заморозках

Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 30.03.2024

Москвичей предупредили о заморозках

Заморозки вернутся в Москву в ночь на пятницу, 5 апреля, также на следующей еделе местами ожидаются первые весенние грозы, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T13:35

2024-03-30T13:35

2024-03-30T14:55

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заморозки вернутся в Москву в ночь на пятницу, 5 апреля, также на следующей еделе местами ожидаются первые весенние грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. Специалист уточнил, что в среду столичный регион с короткими ливнями пересечет холодный атмосферный фронт, из-за этого начнет понижаться температура. Также местами возможны первые весенние грозы. "В четверг будет пасмурно, и температура уже не доберется до 1десятиградусной отметки, а в ночь на пятницу в мегаполис вернутся заморозки", — добавил Леус.

https://ria.ru/20240329/puteshestviya-1933019549.html

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общество, москва, михаил леус, погода