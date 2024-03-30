https://ria.ru/20240330/moskva-1936818624.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 30.03.2024
Москвичей предупредили о заморозках
Заморозки вернутся в Москву в ночь на пятницу, 5 апреля, также на следующей еделе местами ожидаются первые весенние грозы, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:35
2024-03-30T13:35
2024-03-30T14:55
общество
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760152661_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_a7ae1f0decfc72484bb0580cd0582584.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заморозки вернутся в Москву в ночь на пятницу, 5 апреля, также на следующей еделе местами ожидаются первые весенние грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. Специалист уточнил, что в среду столичный регион с короткими ливнями пересечет холодный атмосферный фронт, из-за этого начнет понижаться температура. Также местами возможны первые весенние грозы. "В четверг будет пасмурно, и температура уже не доберется до 1десятиградусной отметки, а в ночь на пятницу в мегаполис вернутся заморозки", — добавил Леус.
https://ria.ru/20240329/puteshestviya-1933019549.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760152661_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_57c9e0d35ec3f95f370acd9636e68edc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о заморозках
Синоптик Леус: заморозки вернутся в Москву на следующей неделе