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Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 30.03.2024
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13:35 30.03.2024 (обновлено: 14:55 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/moskva-1936818624.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 30.03.2024
Москвичей предупредили о заморозках
Заморозки вернутся в Москву в ночь на пятницу, 5 апреля, также на следующей еделе местами ожидаются первые весенние грозы, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:35
2024-03-30T14:55
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заморозки вернутся в Москву в ночь на пятницу, 5 апреля, также на следующей еделе местами ожидаются первые весенние грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. Специалист уточнил, что в среду столичный регион с короткими ливнями пересечет холодный атмосферный фронт, из-за этого начнет понижаться температура. Также местами возможны первые весенние грозы. "В четверг будет пасмурно, и температура уже не доберется до 1десятиградусной отметки, а в ночь на пятницу в мегаполис вернутся заморозки", — добавил Леус.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о заморозках

Синоптик Леус: заморозки вернутся в Москву на следующей неделе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина на Покровском бульваре в Москве
Мужчина на Покровском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина на Покровском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заморозки вернутся в Москву в ночь на пятницу, 5 апреля, также на следующей еделе местами ожидаются первые весенние грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
Специалист уточнил, что в среду столичный регион с короткими ливнями пересечет холодный атмосферный фронт, из-за этого начнет понижаться температура. Также местами возможны первые весенние грозы.
"В четверг будет пасмурно, и температура уже не доберется до 1десятиградусной отметки, а в ночь на пятницу в мегаполис вернутся заморозки", — добавил Леус.
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