https://ria.ru/20240330/moskva-1936815478.html

В Москве обновился температурный максимум года

В Москве обновился температурный максимум года - РИА Новости, 30.03.2024

В Москве обновился температурный максимум года

Суббота обновила температурный максимум 2024 года, в полдень столбик термометра поднялся до 11 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T13:11

2024-03-30T13:11

2024-03-30T13:23

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Суббота обновила температурный максимум 2024 года, в полдень столбик термометра поднялся до 11 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Сегодня в полдень температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в плюс 11 градусов – это самый высокий показатель, зафиксированный в Москве с начала года. До этого в лидерах был четверг, 28 марта, тогда воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса", - пояснил синоптик. По его словам, прогрев продолжается и точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21.00, когда снимут показания с максимального термометра. "Однако точно ясно, что в лидерах "теплого" списка дню сегодняшнему быть совсем недолго – уже завтра температурный фон превысит сегодняшние значения", - написал Леус.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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общество, москва, михаил леус, погода