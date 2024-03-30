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В Москве обновился температурный максимум года
В Москве обновился температурный максимум года - РИА Новости, 30.03.2024
В Москве обновился температурный максимум года
Суббота обновила температурный максимум 2024 года, в полдень столбик термометра поднялся до 11 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:11
2024-03-30T13:11
2024-03-30T13:23
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Суббота обновила температурный максимум 2024 года, в полдень столбик термометра поднялся до 11 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Сегодня в полдень температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в плюс 11 градусов – это самый высокий показатель, зафиксированный в Москве с начала года. До этого в лидерах был четверг, 28 марта, тогда воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса", - пояснил синоптик. По его словам, прогрев продолжается и точное значение сегодняшнего максимума станет известно после 21.00, когда снимут показания с максимального термометра. "Однако точно ясно, что в лидерах "теплого" списка дню сегодняшнему быть совсем недолго – уже завтра температурный фон превысит сегодняшние значения", - написал Леус.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
В Москве обновился температурный максимум года
Синоптик Леус: суббота обновила температурный максимум 2024 года в Москве