https://ria.ru/20240330/moskva-1936808392.html

Новокутузовский тоннельный комплекс промоют на западе Москвы

Новокутузовский тоннельный комплекс промоют на западе Москвы - РИА Новости, 30.03.2024

Новокутузовский тоннельный комплекс промоют на западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут промывку Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении Третьего транспортного кольца РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T12:03

2024-03-30T12:03

2024-03-30T12:04

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общество

городское хозяйство москвы

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут промывку Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в столице организованы масштабные работы по промывке инженерных сооружений после зимы. Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Сегодня начали промывку после зимнего периода Новокутузовского тоннельного комплекса, состоящего из шести тоннелей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что работы по подготовке сооружения к весенне-летней эксплуатации включают механическую и ручную очистку. "Вначале тщательно промоем облицовку, бетонные и металлические поверхности с использованием щелочного раствора. В мероприятиях, которые займут пять дней, задействована специальная бригада рабочих, тоннелемоечные и поливомоечные машины. Работы по промывке тоннеля будут проводиться в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году завершился капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса. В рамках проекта восстановили целостность стен и потолков тоннелей, заменили старую облицовку на металлокерамическую. Кроме того, в сооружениях обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, отремонтировали деформационные швы и уложили новый асфальт.

https://ria.ru/20240329/blagoustroystvo-1936676782.html

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общество, городское хозяйство москвы, кутузовский проспект, москва, петр бирюков