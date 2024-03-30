Рейтинг@Mail.ru
Новокутузовский тоннельный комплекс промоют на западе Москвы - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:03 30.03.2024 (обновлено: 12:04 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/moskva-1936808392.html
Новокутузовский тоннельный комплекс промоют на западе Москвы
Новокутузовский тоннельный комплекс промоют на западе Москвы - РИА Новости, 30.03.2024
Новокутузовский тоннельный комплекс промоют на западе Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут промывку Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении Третьего транспортного кольца РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T12:03
2024-03-30T12:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
кутузовский проспект
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799364638_0:154:989:710_1920x0_80_0_0_803afbf294499b89830b977f09d74dd6.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут промывку Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время в столице организованы масштабные работы по промывке инженерных сооружений после зимы. Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Сегодня начали промывку после зимнего периода Новокутузовского тоннельного комплекса, состоящего из шести тоннелей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что работы по подготовке сооружения к весенне-летней эксплуатации включают механическую и ручную очистку. "Вначале тщательно промоем облицовку, бетонные и металлические поверхности с использованием щелочного раствора. В мероприятиях, которые займут пять дней, задействована специальная бригада рабочих, тоннелемоечные и поливомоечные машины. Работы по промывке тоннеля будут проводиться в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году завершился капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса. В рамках проекта восстановили целостность стен и потолков тоннелей, заменили старую облицовку на металлокерамическую. Кроме того, в сооружениях обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, отремонтировали деформационные швы и уложили новый асфальт.
https://ria.ru/20240329/blagoustroystvo-1936676782.html
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799364638_38:0:985:710_1920x0_80_0_0_19108c3ec4fb8ec87e104acbc124b909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, кутузовский проспект, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Кутузовский проспект, Москва, Петр Бирюков

Новокутузовский тоннельный комплекс промоют на западе Москвы

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы
 Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут промывку Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В настоящее время в столице организованы масштабные работы по промывке инженерных сооружений после зимы. Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Сегодня начали промывку после зимнего периода Новокутузовского тоннельного комплекса, состоящего из шести тоннелей", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что работы по подготовке сооружения к весенне-летней эксплуатации включают механическую и ручную очистку.
«
"Вначале тщательно промоем облицовку, бетонные и металлические поверхности с использованием щелочного раствора. В мероприятиях, которые займут пять дней, задействована специальная бригада рабочих, тоннелемоечные и поливомоечные машины. Работы по промывке тоннеля будут проводиться в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году завершился капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса. В рамках проекта восстановили целостность стен и потолков тоннелей, заменили старую облицовку на металлокерамическую. Кроме того, в сооружениях обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, отремонтировали деформационные швы и уложили новый асфальт.
Работники коммунальной службы проводят работы по промывке стен Лефортовского транспортного тоннеля в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства
Вчера, 15:57
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыКутузовский проспектМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала