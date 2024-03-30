Новокутузовский тоннельный комплекс промоют на западе Москвы
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы
Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут промывку Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В настоящее время в столице организованы масштабные работы по промывке инженерных сооружений после зимы. Всего до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Сегодня начали промывку после зимнего периода Новокутузовского тоннельного комплекса, состоящего из шести тоннелей", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что работы по подготовке сооружения к весенне-летней эксплуатации включают механическую и ручную очистку.
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"Вначале тщательно промоем облицовку, бетонные и металлические поверхности с использованием щелочного раствора. В мероприятиях, которые займут пять дней, задействована специальная бригада рабочих, тоннелемоечные и поливомоечные машины. Работы по промывке тоннеля будут проводиться в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году завершился капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса. В рамках проекта восстановили целостность стен и потолков тоннелей, заменили старую облицовку на металлокерамическую. Кроме того, в сооружениях обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, отремонтировали деформационные швы и уложили новый асфальт.