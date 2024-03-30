https://ria.ru/20240330/moldaviya-1936855015.html

Молдавская оппозиция договорилась о помощи для выхода на российский рынок

Молдавская оппозиция договорилась о помощи для выхода на российский рынок - РИА Новости, 30.03.2024

Молдавская оппозиция договорилась о помощи для выхода на российский рынок

Делегация молдавской оппозиционной партии "Возрождение" во время визита в Москву договорилась о помощи в более удобном доступе производителей из республики на... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T18:16

2024-03-30T18:16

2024-03-30T22:08

россия

москва

молдавия

леонид слуцкий (политик)

сергей данкверт

майя санду

возрождение

лдпр

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КИШИНЕВ, 30 мар — РИА Новости. Делегация молдавской оппозиционной партии "Возрождение" во время визита в Москву договорилась о помощи в более удобном доступе производителей из республики на российский рынок, заявил РИА Новости один из лидеров политсилы Александр Суходольский.Делегация молдавской партии "Возрождение" с 26 марта находится с визитом в Москве и уже провела несколько встреч, в частности с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Политики также приняли участие в Международном экономическом форуме государств — участников СНГ."Мы все понимаем, что Россия — традиционный рынок сбыта для молдавских производителей, огромные объемы поставок всегда прежде совершались именно в Российской Федерации. Сейчас эта ситуация кардинально изменилась, поэтому мы договорились об открытости диалога и в ближайшее время — проработке списка наших молдавских предприятий на доступ на российский рынок, а также помощи в их представлении в российских ретейлерских продовольственных сетях, для того чтобы нашим сельхозпроизводителям было удобно и доступно попасть на рынок России", — заявил Суходольский, подводя итоги визита.По его словам, также с российской стороной обсудили вопрос таможенных пошлин."В этом мы также нашли конкретную поддержку, что молдавским товарам и производителям необходимо сделать целый ряд послаблений, чтобы они были конкурентоспособны на рынке. То есть все встречи переросли в практическую плоскость, мы получили целый ряд важных направлений, по которым должны подготовиться. И мы понимаем, что у нас в ближайшее время получится сдвинуть все с мертвой точки, и наш молдавский производитель вновь вернется на российский рынок и с конкурентоспособной ценой", — пояснил политик.Кроме того, Суходольский подчеркнул, что осознает риски, которые исходят от властей республики."Местные власти сделают все возможное, чтобы этого не произошло. Это касается санитарного контроля и многих других возможных препятствий, которые они могут создать. Но мы будем со своей стороны оказывать поддержку нашим сельхозпроизводителям и в консультативной, и в практической форме для того, чтобы мы смогли быть полезными нашему бизнесу", — отметил он.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия стремится стать недружественной страной. В МИД призывали Кишинев прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и подчеркивали, что Москва настроена на дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что эту Запад использует постсоветскую республику в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240313/partiya-1932824651.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240121/oppozitsiya-1922631815.html

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россия, москва, молдавия, леонид слуцкий (политик), сергей данкверт, майя санду, возрождение, лдпр, совет федерации рф, в мире