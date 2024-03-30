https://ria.ru/20240330/moldavia-1936857748.html

Молдавская оппозиция заявила, что население настроено на дружбу с Россией

Молдавская оппозиция заявила, что население настроено на дружбу с Россией - РИА Новости, 30.03.2024

Молдавская оппозиция заявила, что население настроено на дружбу с Россией

Один из лидеров оппозиционной непарламентской молдавской партии "Возрождение", независимый депутат парламента республики Александр Суходольский заявил РИА... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T18:29

2024-03-30T18:29

2024-03-30T18:29

молдавия

россия

москва

майя санду

сергей данкверт

возрождение

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Один из лидеров оппозиционной непарламентской молдавской партии "Возрождение", независимый депутат парламента республики Александр Суходольский заявил РИА Новости, что жители Молдавии настроены на восстановление дружбы с Россией, несмотря на антироссийскую риторику властей страны. Делегация молдавской партии "Возрождение" находится с 26 марта с визитом в Москве. В рамках него был проведен ряд встреч, в частности с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств–участников СНГ. "Наши страны всегда были близки друг другу. Жители Молдовы воспринимают Россию как братское государство, а в России всегда готовы протянуть руку помощи. Удивляет та антироссийская риторика, которая продвигается властью нашей страны, но мы четко понимаем и уверены, что жители Молдовы настроены на восстановление дружбы с Россией. С этим посылом мы пришли к нашим коллегам и партнерам в России, и в ближайшее время, я уверен, со стороны Молдовы после президентских выборов пойдут конкретные шаги для полноценного восстановления тех очень важных отношений, которые были между республикой и РФ", - сказал Суходольский, подводя итоги визита. Президентские выборы в Молдавии должны состояться в 2024 году. Парламентские выборы запланированы на июль 2025 года. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240312/granitsa-1932504167.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

молдавия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, москва, майя санду, сергей данкверт, возрождение, совет федерации рф, в мире