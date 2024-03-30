https://ria.ru/20240330/mir-1936767720.html

Армянские банки с 30 марта прекратят обслуживание карт "Мир"

Армянские банки с 30 марта прекратят обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 30.03.2024

Армянские банки с 30 марта прекратят обслуживание карт "Мир"

Армянские банки прекратят с субботы, 30 марта, обслуживание карт "Мир", сообщили в платежной системе Армении ArCa. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T02:08

2024-03-30T02:08

2024-03-30T02:08

экономика

армения

ереван

россия

мария захарова

министерство финансов сша

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ЕРЕВАН, 30 мар - РИА Новости. Армянские банки прекратят с субботы, 30 марта, обслуживание карт "Мир", сообщили в платежной системе Армении ArCa. Национальная система платежных карт (НСПК) - оператор платежной системы "Мир" - получила 19 марта официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир"․ При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк "ВТБ Армения", который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме․ Держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре "ВТБ Армения": снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Также по картам "ВТБ Армения" доступны переводы, в том числе трансграничные. В Армении функционируют 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране, подчеркнули в НСПК. В союзе банков Армении сообщили, что решение о прекращении обслуживания пластиковых карт "Мир" принято из-за риска вторичных санкций. В союзе уточнили, что эти риски возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир". Вместе с тем армянский Центробанк уточнил, что коммерческие банки страны самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями. Регулятор напомнил, что наряду с этим коммерческие банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов в случае изменения условий их обслуживания. Между тем в НСПК заверили, что платежная система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, однако решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно. Указывалось также, что работа с дружественными странами по приему карт "Мир" в их инфраструктуре продолжается. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона видела сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении, они требуют дополнительного уточнения, чем и занимаются профильные ведомства и правительство в целом.

https://ria.ru/20240327/prilozhenie-1936123112.html

https://ria.ru/20240227/prilozheniya-1929690982.html

https://ria.ru/20240228/bank-1929900924.html

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экономика, армения, ереван, россия, мария захарова, министерство финансов сша