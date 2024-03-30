https://ria.ru/20240330/mina-1936779658.html

Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке - РИА Новости, 30.03.2024

Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

Мирный житель в пятницу пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T08:37

2024-03-30T08:37

2024-03-30T15:14

специальная военная операция на украине

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

донецк

происшествия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:169:3116:1921_1920x0_80_0_0_aed5f4473e4714adc753a2bbc4418260.jpg

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Мирный житель в пятницу пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, вчера вечером в Петровском районе на улице Растрелли подорвался на противопехотной мине "Лепесток" и получил ранение мужчина 1938 года рождения", — говорится в сообщении. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936706577.html

https://ria.ru/20230928/mina-1899299306.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, алексей кулемзин (донецк), донецк, происшествия, донецкая народная республика