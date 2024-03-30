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Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 30.03.2024 (обновлено: 15:14 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/mina-1936779658.html
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке - РИА Новости, 30.03.2024
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
Мирный житель в пятницу пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T08:37
2024-03-30T15:14
специальная военная операция на украине
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
донецк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Мирный житель в пятницу пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, вчера вечером в Петровском районе на улице Растрелли подорвался на противопехотной мине "Лепесток" и получил ранение мужчина 1938 года рождения", — говорится в сообщении. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936706577.html
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петровский район
донецк
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петровский район, алексей кулемзин (донецк), донецк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

Мэр Кулемзин: мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина Лепесток - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Мирный житель в пятницу пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По дополнительной информации, вчера вечером в Петровском районе на улице Растрелли подорвался на противопехотной мине "Лепесток" и получил ранение мужчина 1938 года рождения", — говорится в сообщении.
Замкомандира взвода о сбитом украинском беспилотнике Лелека-100 на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Зенитчик рассказал об уничтожении беспилотника "Лелека-100" под Донецком
Вчера, 17:33
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток"
28 сентября 2023, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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