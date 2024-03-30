https://ria.ru/20240330/mina-1936779658.html
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке - РИА Новости, 30.03.2024
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
Мирный житель в пятницу пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T08:37
2024-03-30T08:37
2024-03-30T15:14
специальная военная операция на украине
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
донецк
происшествия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:169:3116:1921_1920x0_80_0_0_aed5f4473e4714adc753a2bbc4418260.jpg
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Мирный житель в пятницу пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, вчера вечером в Петровском районе на улице Растрелли подорвался на противопехотной мине "Лепесток" и получил ранение мужчина 1938 года рождения", — говорится в сообщении. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство России при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936706577.html
https://ria.ru/20230928/mina-1899299306.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d7ee297473cc428a8c49dcf9a7e8994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, алексей кулемзин (донецк), донецк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
Мэр Кулемзин: мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка