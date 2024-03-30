https://ria.ru/20240330/metally-1936842046.html

Эксперты оценили ситуацию на рынке редкоземельных металлов

Эксперты оценили ситуацию на рынке редкоземельных металлов - РИА Новости, 30.03.2024

Эксперты оценили ситуацию на рынке редкоземельных металлов

Мировая добыча редкоземельных металлов продолжает уверенно расти, в прошлом году достигнув, по данным геологической службы США, 353 тысяч тонн. По мнению... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:30

2024-03-30T16:30

2024-03-30T16:30

экономика

китай

сша

россия

максим осадчий

бкс мир инвестиций

евросоюз

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мировая добыча редкоземельных металлов продолжает уверенно расти, в прошлом году достигнув, по данным геологической службы США, 353 тысяч тонн. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, об их избытке на глобальном рынке речи пока не идет: они все еще активно используются в производстве электромобилей, смартфонов и вооружения, однако в перспективе 5-10 лет кризис перепроизводства вполне возможен. Крупнейшим игроком на рынке редкоземельных металлов является Китай. По данным геологической службы США, в прошлом году на него пришлось 68% всей мировой добычи. При этом его доля в прошлом году вернулась к снижению после резкого скачка в 2022 году до 70%. Также заметную роль на этом рынке играют сами США (12%) и Мьянма (11%). У России - 1%. Лидерство по добыче Китаю обеспечивает первенство по запасам - на Поднебесную приходится 38% скандия, тербия и остальных 17 редкоземельных элементов. Мировые запасы, по данным ведомства, составляют 110 миллионов тонн, у России из них - 9%. Из них делают аккумуляторы и магниты для электромобилей и гибридных автомобилей, а еще магниты для ветрогенераторов. Также они используются в электронных устройствах, например, в смартфонах. Еще одно важное направление их применения – производство оружия. Это, по словам экспертов, и обеспечивает на них достаточно высокий спрос. "Пока речи о переизбытке этих металлов в мире не идет. Наоборот, многие страны думают, как сократить зависимость в этом вопросе от Китая", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. По ее словам, рост объемов добычи редкоземельных металлов может также косвенно указывать на то, что Китай наращивает свой оборонный потенциал. Доминирование Китая на рынке создает существенную угрозу, в первую очередь для США и ЕС, делает позицию Китая на этом рынке рычагом политического давления, соглашается начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "В ближайшие годы вряд ли стоит ожидать разрушения китайского доминирования на рынке редкоземельных металлов. Однако уже в среднесрочной перспективе, через 5-10 лет, может произойти перелом, способный вызвать кризис перепроизводства редкоземельных металлов", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20240226/litiy-1928984022.html

https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html

китай

сша

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, сша, россия, максим осадчий, бкс мир инвестиций, евросоюз