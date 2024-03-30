https://ria.ru/20240330/malchik-1936850091.html

На Кубани нашли тело пропавшего мальчика с особенностями развития

На Кубани нашли тело пропавшего мальчика с особенностями развития - РИА Новости, 30.03.2024

На Кубани нашли тело пропавшего мальчика с особенностями развития

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в речке на Кубани было найдено тело 10-летнего мальчика с особенностями развития, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:43

2024-03-30T17:43

2024-03-30T17:43

происшествия

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в речке на Кубани было найдено тело 10-летнего мальчика с особенностями развития, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по региону. По данным следствия, в четверг 10-летний мальчик с особенностями развития покинул свое место жительства в поселке Псебай. Мама начала его поиски, а также сообщила в полицию. В субботу тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в устье реки. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20240329/rebenok-1936705502.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, краснодарский край