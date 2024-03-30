Рейтинг@Mail.ru
На Кубани нашли тело пропавшего мальчика с особенностями развития - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/malchik-1936850091.html
На Кубани нашли тело пропавшего мальчика с особенностями развития
На Кубани нашли тело пропавшего мальчика с особенностями развития - РИА Новости, 30.03.2024
На Кубани нашли тело пропавшего мальчика с особенностями развития
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в речке на Кубани было найдено тело 10-летнего мальчика с особенностями развития, сообщили в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T17:43
2024-03-30T17:43
происшествия
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936849969_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_37d021c403a4059ae89352af9e1f95c6.jpg
КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в речке на Кубани было найдено тело 10-летнего мальчика с особенностями развития, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по региону. По данным следствия, в четверг 10-летний мальчик с особенностями развития покинул свое место жительства в поселке Псебай. Мама начала его поиски, а также сообщила в полицию. В субботу тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в устье реки. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20240329/rebenok-1936705502.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936849969_249:0:1000:563_1920x0_80_0_0_05a62c1529b47134547581d272c3905d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани нашли тело пропавшего мальчика с особенностями развития

СК возбудил дело после обнаружения тела 10-летнего мальчика в реке на Кубани

© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramСотрудник СУ СКР на месте, где было обнаружено тело мальчика в Мостовском районе Краснодарского края
Сотрудник СУ СКР на месте, где было обнаружено тело мальчика в Мостовском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю/Telegram
Сотрудник СУ СКР на месте, где было обнаружено тело мальчика в Мостовском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в речке на Кубани было найдено тело 10-летнего мальчика с особенностями развития, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в четверг 10-летний мальчик с особенностями развития покинул свое место жительства в поселке Псебай. Мама начала его поиски, а также сообщила в полицию. В субботу тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в устье реки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, добавляют в ведомстве.
Сотрудники СК РФ на месте обнаружения тела пропавшего мальчика в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Курской области нашли тело мальчика, пропавшего неделю назад
29 марта, 17:31
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала