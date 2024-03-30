https://ria.ru/20240330/krokus-1936870947.html

Оркестр исполнил отрывки из Прокофьева в память о погибших в "Крокусе"

Оркестр исполнил отрывки из Прокофьева в память о погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024

Оркестр исполнил отрывки из Прокофьева в память о погибших в "Крокусе"

Оркестр под управлением маэстро Валерия Гергиева исполнил отрывки из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева на концерте в память о погибших при теракте в "Крокус РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T20:15

2024-03-30T20:15

2024-03-30T21:10

теракт в "крокус сити холле"

россия

сергей прокофьев

валерий гергиев

михаил мурашко

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 30 мар - РИА Новости. Оркестр под управлением маэстро Валерия Гергиева исполнил отрывки из "Ромео и Джульетты" Сергея Прокофьева на концерте в память о погибших при теракте в "Крокус сити холле", передаёт корреспондент РИА Новости.Концерт у "Крокус сити холла" начался в 19.52 мск. Сначала память погибших почтили минутой молчания. Затем на сцену вышел Гергиев, оркестр под его управлением исполнил отрывки из "Ромео и Джульетты" Прокофьева.На здании "Крокуса" под музыку транслировались портреты погибших при теракте.После первого выступления оркестра к сцене вышли пострадавшие при теракте, поблагодарили спасателей и медиков за помощь.Затем оркестр исполнил еще один отрывок из "Ромео и Джульетты".После этого была объявлена еще одна минута молчания под звуки колокола.Концерт проходит на девятый день трагедии. На протяжении всего дня к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтить память погибших сегодня приходили не только рядовые граждане, но и послы иностранных государств.Ранее в субботу представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций приняли участие в акции памяти жертв теракта у "Крокус сити холла". Среди участников церемонии были послы США и стран ЕС, в том числе Германии, Италии, а также Ватикана, Бразилии, Боливии, Никарагуа, Перу, Израиля, Ирана, Сирии, Палестины, Египта, Алжира и других. Кроме того, цветы возложили представители ООН, ЕАЭС и других международных организаций.Днем в небо запустили белые воздушные шары, а пришедшим раздавали бумажных журавлей.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240330/terakt-1936864453.html

https://ria.ru/20240330/terakt-1936823814.html

https://ria.ru/20240330/pamyat-1936826891.html

https://ria.ru/20240330/terakt-1936876006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Свечи у мемориала рядом с "Крокус Сити Холлом" Волонтеры и участники памятного мероприятия оставляют свечи у мемориала рядом с «Крокус сити холлом» 2024-03-30T20:15 true PT0M35S

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россия, сергей прокофьев, валерий гергиев, михаил мурашко, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус