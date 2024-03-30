https://ria.ru/20240330/krokus-1936853523.html

Следствие установило личности 134 погибших при теракте в "Крокусе"

Следствие установило личности 134 погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024

Следствие установило личности 134 погибших при теракте в "Крокусе"

Следствие установило личности 134 погибших после теракта в "Крокус Сити Холле", ведется работа с потерпевшими, сообщил СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T18:04

2024-03-30T18:04

2024-03-30T22:28

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

красногорск

сша

михаил мурашко

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следствие установило личности 134 погибших после теракта в "Крокус Сити Холле", ведется работа с потерпевшими, сообщил СК России в Telegram-канале."Председатель СК (Александр Бастрыкин. — Прим. ред.) провел оперативное совещание и заслушал отчет следственной группы о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в Красногорске. <...> На данный момент удалось установить личности 134 погибших", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, следователи и криминалисты работают круглосуточно, они берут показания у потерпевших об обстоятельствах произошедшего. "Бастрыкин обратил внимание на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, что позволит установить весь круг соучастников, а главное — его организаторов и заказчиков", — указали в СК России.Там уточнили, что специалисты продолжают проводить генетические экспертизы для установления личностей остальных погибших.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК России.

https://ria.ru/20240330/koshelek-1936777283.html

https://ria.ru/20240330/terakt-1936823814.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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