https://ria.ru/20240330/krokus-1936781463.html

Спасшийся из "Крокуса" рассказал, как пробивал стену, чтобы выйти в фойе

Спасшийся из "Крокуса" рассказал, как пробивал стену, чтобы выйти в фойе - РИА Новости, 30.03.2024

Спасшийся из "Крокуса" рассказал, как пробивал стену, чтобы выйти в фойе

Выживший во время теракта в "Крокус Сити Холле" Олег Уколов помог группе людей спастись из небольшого помещения, которое наполнялось дымом. Он рассказал РИА... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T08:57

2024-03-30T08:57

2024-03-30T09:07

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости, Артем Пучков. Выживший во время теракта в "Крокус Сити Холле" Олег Уколов помог группе людей спастись из небольшого помещения, которое наполнялось дымом. Он рассказал РИА Новости, как нашел в стене тонкое место и вместе с другими пробил его. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. На концерт в "Крокус" 22 марта Олег Уколов пришел вместе с другом. Они уже были на своих местах в бельэтаже, когда услышали стрельбу со стороны фойе. Стрелял веером "Первая мысль была, что это какие-то спецэффекты группы, но стрельба продолжалась, и в течение секунд каких-то стало понятно, что это внештатная ситуация. Я подумал: вот я попал", – сказал мужчина. Олег рассказывает, что не понимал, куда уходить. Через какое-то время в зал вошел террорист. "По крайней мере одного я увидел точно. Он вошел в партер и практически сразу начал стрелять веером. И мы все попадали между кресел, прятались", – вспоминает он. "Выстрелы в какой-то момент прекратились, я так понял, он там перезаряжался. Я сказал другу, что надо уползать. Там много народа так выбиралось, никто не вставал. И в этот момент уже горело в районе кресел в зоне партера, было уже яркое пламя", – добавил мужчина. Выползая, друг немного отстал от него, и в итоге они разминулись. Олег с другими людьми по эвакуационной лестнице спустился вниз. "Остановились – и там за дверью раздались выстрелы из фойе. Все опять пошли наверх, потому что под выстрелы идти не хотелось. Когда поднялся до уровня второго этажа, там уже сильно пахло порохом. У него такой специфический запах, он хорошо определяется", – говорит Уколов. Поднялись до самого верха, где нашли техническое помещение. Снова раздались выстрелы в фойе. "Не скажу точно, сколько нас там было – думаю, порядка 15. Начали баррикадировать дверь. Основная проблема была – никто не знал, сколько террористов, боялись, что их там человек 20–30, что они рассредоточены по зданию", – рассказывает мужчина. На ощупь Вскоре в их помещение повалил дым. "Дым идет всегда вверх, и было понятно, что если сюда он попадает, то мы долго не продержимся. Решили, что надо уходить. Разбаррикадировали дверь, и там был уже очень сильный пожар, было очень много дыма, такая молочная завеса, не было видно ничего. Спускались на ощупь", – вспоминает Олег. Почти вслепую он снова нашел проход на эвакуационную лестницу – и снова путь вниз. По его словам, людей он не видел, но чувствовал. Внизу еще в первый раз он – инженер-строитель по профессии – заметил технологический проем. "Я помнил, что он там есть, это межстенное пространство. Расстояние между двумя стенами, узкий проход", – сказал он. Оказалось, что там уже были несколько человек. Уколов вместе с другими людьми прошел к ним. "В этом помещении мы решили отсиживаться. Оно было тупиковое, заполнено стульями металлическими. Выключили звук на телефонах, думали ждать. Но это помещение тоже постепенно наполнялось дымом, дышать становилось все труднее", – говорит Олег. Спасения можно не дождаться Друг, с которым он разминулся, по телефону сообщил, что в затишье между выстрелами через фойе вышел на улицу. Когда стало тихо, друг пытался выяснить у Олега, где он находился, но объяснить было трудно. "Уже стало тихо и не стреляют, решил, что надо выбираться. Кто-то говорил, давайте подождем, нас спасут, но в дыму можно было не дождаться", – сказал Уколов. Он стал искать в стене слабое место – и нашел часть, где был не бетон. "Перегородку наощупь легко определить, на простукивание. Там был металлокаркас, два слоя обшивки, снаружи и изнутри, и пенопласт", – сказал он. Взяв стул, он стал пробивать это место. Подключились другие мужчины. Потом нашлась тяжелая стойка от ленточного ограждения – ей пробивать стало лучше. Через некоторое время проломили небольшой проем: "не свободно проходишь, а пролезть можно". Он вел в фойе. "Все друг другу помогли выбраться из этого пролома, вылезли. Раненых не было среди нас, только дымом надышались. Там уже встретили пожарных, они "огнестрельных" выносили. И вот, выскочили на улицу", – сказал мужчина. Он вспоминает, что в "Крокусе" в какой-то момент "дал себе две–три минуты". "Думал, что если за это время не выберусь, то на лестничной клетке где-то и прилягу, надышавшись. Паники никакой не было, было понимание, что надо двигаться, искать место, где можно вздохнуть", – рассказал мужчина.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935331874.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240329/krokus-1936604262.html

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https://ria.ru/20240326/krokus-1935954244.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), москва