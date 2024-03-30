https://ria.ru/20240330/krokus-1936773853.html

Католики молятся о погибших в "Крокусе", заявил викарий

Католики молятся о погибших в "Крокусе", заявил викарий - РИА Новости, 30.03.2024

Католики молятся о погибших в "Крокусе", заявил викарий

На девятый день после трагедии в "Крокус сити холле", когда у католиков в 2024 году отмечается Великая суббота, в католицизме не принято особо поминать... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T06:07

2024-03-30T06:07

2024-03-30T07:24

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

иисус христос

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На девятый день после трагедии в "Крокус сити холле", когда у католиков в 2024 году отмечается Великая суббота, в католицизме не принято особо поминать погибших, но празднующие Пасху верующие не могут не молиться об упокоении жертв теракта, заявил РИА Новости генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Католики в 2024 году отметят праздник Воскресения Христова 31 марта. Накануне отмечается последний день Пасхального триденствия – Великая суббота, посвященная воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествию в ад Иисуса Христа. "В латинской традиции не принято поминать умерших на девятый и сороковой день, мы делаем это через неделю, месяц и год после смерти. Однако нет никаких сомнений, что все верующие люди, которые будут в эти дни праздновать Пасху, не могут не помолиться об упокоении жертв страшного террористического акта в Москве и об избавлении нашей страны и всего мира от повторения подобных трагедий", – сказал Горбунов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент добавил, что всего задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Также Бортников утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, следует ли признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией.

https://ria.ru/20240324/svyaschennik-1935544874.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935393163.html

https://ria.ru/20240329/musulmane-1936721590.html

россия

украина

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россия, украина, брянская область, иисус христос, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия