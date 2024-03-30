https://ria.ru/20240330/kontsert-1936869127.html

Оркестр под управлением Гергиева начал концерт у "Крокус Сити Холла"

Оркестр под управлением Гергиева начал концерт у "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 30.03.2024

Оркестр под управлением Гергиева начал концерт у "Крокус Сити Холла"

Музыканты под управлением Валерия Гергиева в субботу вечером начали концерт у стен концертного зала "Крокус сити холл" в Подмосковье. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T20:01

2024-03-30T20:01

2024-03-30T21:11

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

валерий гергиев

владимир путин

михаил мурашко

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936869723_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e21daed2dcfce8a417500d7d028d32f2.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Музыканты под управлением Валерия Гергиева в субботу вечером начали концерт у стен концертного зала "Крокус сити холл" в Подмосковье. Оркестр исполняет Прокофьева, отрывки из "Ромео и Джульетты". Концерт проходит на девятый день трагедии. Перед ним была объявлена минута молчания. На протяжении всего дня к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтить память погибших сегодня приходили не только рядовые граждане, но и послы иностранных государств. На стены здания выведена проекция - журавли, которые появляются из крокусов. Днем в небо запустили белые воздушные шары, а пришедшим раздавали бумажных журавлей. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридун Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов*, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом

https://ria.ru/20240330/pamyat-1936826891.html

https://ria.ru/20240330/terakt-1936876006.html

https://ria.ru/20240330/terakt-1936823814.html

https://ria.ru/20240330/terakt-1936864453.html

россия

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минута молчания в память о погибших в теракте перед выступлением оркестра у "Крокус Сити Холла" Минута молчания в память о погибших в теракте объявлена перед выступлением симфонического оркестра у "Крокус сити холла" 2024-03-30T20:01 true PT0M15S

Проекция фотографий погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" Симфонический оркестр Валерия Гергиева у «Крокус сити холла», где вспоминают жертв теракта. На стену за сценой проецируют фотографии погибших. 2024-03-30T20:01 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, брянская область, валерий гергиев, владимир путин, михаил мурашко, крокус сити холл, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)