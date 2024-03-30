https://ria.ru/20240330/konferentsiya-1936762028.html
На буддийской онлайн-конференции обсудят, как быть счастливым
На буддийской онлайн-конференции обсудят, как быть счастливым - РИА Новости, 30.03.2024
На буддийской онлайн-конференции обсудят, как быть счастливым
Русскоязычная международная онлайн-конференция "Будда, мозг и нейрофизиология счастья" пройдет 30-31 марта, на ней ученые, психологи и буддийский монах обсудят, РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T00:27
2024-03-30T00:27
2024-03-30T10:43
религия
непал
святослав медведев
наталья бехтерева
высшая школа экономики (вшэ)
российская академия наук
религия
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Русскоязычная международная онлайн-конференция "Будда, мозг и нейрофизиология счастья" пройдет 30-31 марта, на ней ученые, психологи и буддийский монах обсудят, что такое счастье и благополучие, возможно ли их достичь в повседневной жизни и что для этого нужно, рассказала РИА Новости модератор конференции, старший инструктор центра "Тергар" Ирина Кузнецова. Тема конференции - "Наука счастья: практические инструменты для достижения благополучия". "Мы задумывали конференцию как междисциплинарный диалог представителей науки, бизнеса, религии о том, каким образом люди достигают благополучия и счастья, возможно ли это вообще, и если да, что этому способствует. Наша цель - послушать людей, которые исследуют темы счастья и благополучия. Также мы пригласили буддийского монаха, который расскажет, как достигают счастья с точки зрения буддийской традиции, и применимы ли эти инструменты в повседневной жизни", - рассказала Кузнецова. По данным организаторов - центра медитации "Тергар Россия", - на конференции пройдут лекции, дискуссии и мастер-классы. На конференции выступят ученые и эксперты в области буддизма, а также специальный гость - Мингьюр Ринпоче - монах и учитель тибетского буддизма традиций Карма Кагью и Ньигма, автор бестселлера "Будда, мозг и нейрофизиология счастья", уроженец Непала, известный мастер медитации. Основатель Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой, член РАН, профессор Святослав Медведев расскажет о психофизиологии буддийских практик и о проекте по изучению измененных состояний сознания и тибетского буддийского феномена "тукдам". Президент фонда Пемы Чодрон, мастер медитации и психотерапевт Тим Олмстед (ученик представителей традиции тибетского буддизма Чогьяма Трунгпы Ринпоче, Тулку Ургьена Ринпоче, Цокни Ринпоче, Мингьюра Ринпоче) расскажет, "как применять буддийские духовные принципы в повседневной жизни". Врач-психотерапевт, продолжатель знаменитой династии исследователей мозга Наталья Бехтерева выступит с докладом "Что мешает нам быть счастливыми?". А семейный психолог, преподаватель программ по супружеской и системной психотерапии (НИУ ВШЭ, МИП, ИГИСП), член Общества семейных консультантов и психотерапевтов Марина Травкова выступит с докладом "Отношения - путь к счастью?". Также в конференции примут участие: психолог, завлабораторией позитивной психологии личности и мотивации, доктор психологических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Леонтьев; буддолог, тибетолог, индолог, переводчик и книгоиздатель, специалист по философии джайнизма и буддийской иконографии, кандидат исторических наук Андрей Терентьев; советский и российский общественный деятель, президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова; директор Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет", редактор и издатель книжной серии "Наланда", организатор диалогов Далай-ламы и российских ученых Юлия Жиронкина. Подробную программу можно посмотреть на сайте конференции. Для участия нужно пройти бесплатную онлайн-регистрацию.
https://ria.ru/20240318/lyudi-1934016698.html
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непал, святослав медведев, наталья бехтерева, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, религия, россия
Религия, Непал, Святослав Медведев, Наталья Бехтерева, Высшая школа экономики (ВШЭ), Российская академия наук, Религия, Россия
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Русскоязычная международная онлайн-конференция "Будда, мозг и нейрофизиология счастья" пройдет 30-31 марта, на ней ученые, психологи и буддийский монах обсудят, что такое счастье и благополучие, возможно ли их достичь в повседневной жизни и что для этого нужно, рассказала РИА Новости модератор конференции, старший инструктор центра "Тергар" Ирина Кузнецова.
Тема конференции - "Наука счастья: практические инструменты для достижения благополучия".
"Мы задумывали конференцию как междисциплинарный диалог представителей науки, бизнеса, религии о том, каким образом люди достигают благополучия и счастья, возможно ли это вообще, и если да, что этому способствует. Наша цель - послушать людей, которые исследуют темы счастья и благополучия. Также мы пригласили буддийского монаха, который расскажет, как достигают счастья с точки зрения буддийской традиции, и применимы ли эти инструменты в повседневной жизни", - рассказала Кузнецова.
По данным организаторов - центра медитации "Тергар Россия", - на конференции пройдут лекции, дискуссии и мастер-классы. На конференции выступят ученые и эксперты в области буддизма, а также специальный гость - Мингьюр Ринпоче - монах и учитель тибетского буддизма традиций Карма Кагью и Ньигма, автор бестселлера "Будда, мозг и нейрофизиология счастья", уроженец Непала
, известный мастер медитации.
Основатель Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой, член РАН
, профессор Святослав Медведев
расскажет о психофизиологии буддийских практик и о проекте по изучению измененных состояний сознания и тибетского буддийского феномена "тукдам". Президент фонда Пемы Чодрон, мастер медитации и психотерапевт Тим Олмстед (ученик представителей традиции тибетского буддизма Чогьяма Трунгпы Ринпоче, Тулку Ургьена Ринпоче, Цокни Ринпоче, Мингьюра Ринпоче) расскажет, "как применять буддийские духовные принципы в повседневной жизни".
Врач-психотерапевт, продолжатель знаменитой династии исследователей мозга Наталья Бехтерева
выступит с докладом "Что мешает нам быть счастливыми?". А семейный психолог, преподаватель программ по супружеской и системной психотерапии (НИУ ВШЭ
, МИП, ИГИСП), член Общества семейных консультантов и психотерапевтов Марина Травкова выступит с докладом "Отношения - путь к счастью?".
Также в конференции примут участие: психолог, завлабораторией позитивной психологии личности и мотивации, доктор психологических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Леонтьев; буддолог, тибетолог, индолог, переводчик и книгоиздатель, специалист по философии джайнизма и буддийской иконографии, кандидат исторических наук Андрей Терентьев; советский и российский общественный деятель, президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова; директор Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет", редактор и издатель книжной серии "Наланда", организатор диалогов Далай-ламы и российских ученых Юлия Жиронкина.
Подробную программу можно посмотреть на сайте конференции. Для участия нужно пройти бесплатную онлайн-регистрацию.