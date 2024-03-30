https://ria.ru/20240330/konferentsiya-1936762028.html

На буддийской онлайн-конференции обсудят, как быть счастливым

На буддийской онлайн-конференции обсудят, как быть счастливым - РИА Новости, 30.03.2024

На буддийской онлайн-конференции обсудят, как быть счастливым

Русскоязычная международная онлайн-конференция "Будда, мозг и нейрофизиология счастья" пройдет 30-31 марта, на ней ученые, психологи и буддийский монах обсудят, РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T00:27

2024-03-30T00:27

2024-03-30T10:43

религия

непал

святослав медведев

наталья бехтерева

высшая школа экономики (вшэ)

российская академия наук

религия

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Русскоязычная международная онлайн-конференция "Будда, мозг и нейрофизиология счастья" пройдет 30-31 марта, на ней ученые, психологи и буддийский монах обсудят, что такое счастье и благополучие, возможно ли их достичь в повседневной жизни и что для этого нужно, рассказала РИА Новости модератор конференции, старший инструктор центра "Тергар" Ирина Кузнецова. Тема конференции - "Наука счастья: практические инструменты для достижения благополучия". "Мы задумывали конференцию как междисциплинарный диалог представителей науки, бизнеса, религии о том, каким образом люди достигают благополучия и счастья, возможно ли это вообще, и если да, что этому способствует. Наша цель - послушать людей, которые исследуют темы счастья и благополучия. Также мы пригласили буддийского монаха, который расскажет, как достигают счастья с точки зрения буддийской традиции, и применимы ли эти инструменты в повседневной жизни", - рассказала Кузнецова. По данным организаторов - центра медитации "Тергар Россия", - на конференции пройдут лекции, дискуссии и мастер-классы. На конференции выступят ученые и эксперты в области буддизма, а также специальный гость - Мингьюр Ринпоче - монах и учитель тибетского буддизма традиций Карма Кагью и Ньигма, автор бестселлера "Будда, мозг и нейрофизиология счастья", уроженец Непала, известный мастер медитации. Основатель Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой, член РАН, профессор Святослав Медведев расскажет о психофизиологии буддийских практик и о проекте по изучению измененных состояний сознания и тибетского буддийского феномена "тукдам". Президент фонда Пемы Чодрон, мастер медитации и психотерапевт Тим Олмстед (ученик представителей традиции тибетского буддизма Чогьяма Трунгпы Ринпоче, Тулку Ургьена Ринпоче, Цокни Ринпоче, Мингьюра Ринпоче) расскажет, "как применять буддийские духовные принципы в повседневной жизни". Врач-психотерапевт, продолжатель знаменитой династии исследователей мозга Наталья Бехтерева выступит с докладом "Что мешает нам быть счастливыми?". А семейный психолог, преподаватель программ по супружеской и системной психотерапии (НИУ ВШЭ, МИП, ИГИСП), член Общества семейных консультантов и психотерапевтов Марина Травкова выступит с докладом "Отношения - путь к счастью?". Также в конференции примут участие: психолог, завлабораторией позитивной психологии личности и мотивации, доктор психологических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Леонтьев; буддолог, тибетолог, индолог, переводчик и книгоиздатель, специалист по философии джайнизма и буддийской иконографии, кандидат исторических наук Андрей Терентьев; советский и российский общественный деятель, президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова; директор Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет", редактор и издатель книжной серии "Наланда", организатор диалогов Далай-ламы и российских ученых Юлия Жиронкина. Подробную программу можно посмотреть на сайте конференции. Для участия нужно пройти бесплатную онлайн-регистрацию.

https://ria.ru/20240318/lyudi-1934016698.html

https://ria.ru/20240320/buddiyskiy-1934522929.html

https://ria.ru/20231208/buddisty-1914561353.html

непал

россия

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непал, святослав медведев, наталья бехтерева, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, религия, россия